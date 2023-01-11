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В "Укренерго" сподіваються, що на вихідних буде менше відключень світла
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розраховує на зменшення обсягів відключення електроенергії на вихідних через потепління, що наближається, і як наслідок - зниження споживання.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
"На вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", – сказав він.
За його словами, енергетики докладають максимум зусиль, щоб підключити до енергосистеми якнайбільше генеруючих потужностей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Також ми зараз працюємо над тим, щоб вичавити з енергосистеми ті генеруючі потужності, які є, прискорити ремонти, які можна прискорити, і зробити так, щоб генерації ставало в наявності дедалі більше", - додав він.
При цьому Кудрицький наголосив, що економія електроенергії, як і раніше, залишається вкрай необхідним заходом, оскільки це дає дуже позитивний ефект на енергозабезпечення.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 11 січня зросло споживання електроенергії через суттєве зниження температури на сході та в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.
Джерело фото: ua.depositphotos.com