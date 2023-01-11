В "Укренерго" сподіваються, що на вихідних буде менше відключень світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розраховує на зменшення обсягів відключення електроенергії на вихідних через потепління, що наближається, і як наслідок - зниження споживання.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"На вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", – сказав він.

За його словами, енергетики докладають максимум зусиль, щоб підключити до енергосистеми якнайбільше генеруючих потужностей.

"Також ми зараз працюємо над тим, щоб вичавити з енергосистеми ті генеруючі потужності, які є, прискорити ремонти, які можна прискорити, і зробити так, щоб генерації ставало в наявності дедалі більше", - додав він.

При цьому Кудрицький наголосив, що економія електроенергії, як і раніше, залишається вкрай необхідним заходом, оскільки це дає дуже позитивний ефект на енергозабезпечення.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 11 січня зросло споживання електроенергії через суттєве зниження температури на сході та в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

Джерело фото: ua.depositphotos.com