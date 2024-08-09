Вопрос достройки Ташлыкской ГЭС не актуален — Галущенко

На данный момент достройка Ташлыкской ГЭС, включающая повышение уровня Александровского водохранилища на Николаевщине, не является актуальным вопросом и может быть рассмотрена только после завершения войны. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Укринформ".

"Мы обсуждаем этот вопрос, к нему есть разные подходы, но сейчас он не актуален, давайте оставим его к победе. Сегодня мы сфокусированы на тех проектах, которые дают нам возможность добавить в систему (мощности – ред.)", — отметил Галущенко.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что на данный момент существуют две разные позиции министерств по поднятию уровня Александровского водохранилища, которые не совпадают, поэтому этот вопрос пока отложен.

Напомним, в 2017 году Ташлыкская гидроаккумулирующая электростанция, входящая в состав Южно-Украинского энергетического комплекса, столкнулась с риском остановки из-за низкого уровня воды в Александровском водохранилище, вызванного маловодием в реке Южный Буг.

В 2023 году Южноукраинская АЭС в Николаевской области объявила о планах завершения строительства Ташлыкской ГАЭС, расположенной вблизи атомной станции. Предполагается повышение уровня воды в Александровском водохранилище до 16,9 или 20,7 метра.

По проекту завершение строительства Ташлыкской ГАЭС, которое включает ввод в эксплуатацию гидроагрегатов 3-6, предполагает повышение уровня воды в Александровском водохранилище с 16 до 16,9 метра. Проект также предусматривает поэтапное повышение уровня воды для создания резерва, необходимого для водоснабжения Николаевской области.

Впрочем, согласно сообщению Центра журналистских расследований , Министерство защиты окружающей среды отказалось предоставлять вывод по оценке влияния на окружающую среду по этому проекту.