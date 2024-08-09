Питання добудови Ташлицької ГЕС не актуальне - Галущенко

На даний момент добудова Ташлицької ГЕС, що включає підняття рівня Олександрівського водосховища на Миколаївщині, не є актуальним питанням і може бути розглянута лише після завершення війни. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише “Укрінформ”.

"Ми обговорюємо це питання, до нього є різні підходи, але зараз воно не актуальне, давайте залишимо його до перемоги. Сьогодні ми сфокусовані на тих проєктах, які дають нам можливість додати до системи (потужності – ред.)", - зазначив Галущенко.

Водночас, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що на даний момент існують дві різні позиції міністерств щодо підняття рівня Олександрівського водосховища, які не збігаються, тому це питання поки що відкладено.

Нагадаємо у 2017 році Ташлицька гідроакумулююча електростанція, що входить до складу Південно-Українського енергетичного комплексу, зіткнулася з ризиком зупинки через низький рівень води в Олександрівському водосховищі, спричинений маловоддям у річці Південний Буг.

У 2023 році Південноукраїнська АЕС на Миколаївщині оголосила про плани завершення будівництва Ташлицької ГАЕС, що розташована поблизу атомної станції. Передбачається підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі до 16,9 або 20,7 метра.

За проєктом, завершення будівництва Ташлицької ГАЕС, яке включає введення в експлуатацію гідроагрегатів 3-6, передбачає підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі з 16 до 16,9 метра. Проєкт також передбачає поетапне підняття рівня води для створення резерву, необхідного для водопостачання Миколаївської області.

Втім, згідно з повідомленням Центру журналістських розслідувань, Міністерство захисту довкілля відмовилося надавати висновок з оцінки впливу на довкілля щодо цього проєкту.