WOG увеличивает лимит отпуска топлива с 20 до 40 литров

Сеть WOG увеличивает лимиты отпуска топлива для наличных клиентов до 40 л в сутки, но исключительно в бак авто.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 03.06.2022 года вступают в действие новые правила отпуска топлива на АЗС WOG.

Для приобретения горючего за наличные или оплату покупки банковской картой остается обязательным наличие карты PRIDE.

В соответствии с обновленными правилами устанавливаются следующие лимиты: ⠀

20 л горючего в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE.

40 л горючего в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии PRIDE по QR-коду из этого приложения. Скачать на телефон приложение PRIDE и пройти там регистрацию вы можете в любой момент (ссылка: https://myapp.wog.ua/ ).

40 л горючего в сутки - при покупке горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE.

Следует отметить, что заправка одного автомобиля из нескольких карт PRIDE за один визит запрещена.

Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 л топлива в сутки по талонам, а по топливным картам – индивидуально, в соответствии с лимитом самой карты.⠀

С 03.06.2022 г. отпуск горючего разрешен исключительно в бак авто, отпуск горючего в канистре возможен только для спецтранспорта по отдельному согласованию.⠀

"Указанные изменения реализуются с целью обеспечения равных условий доступа к горючему всем клиентам, чтобы уменьшить необходимость повторных заправок авто и очередей на АЗС, а также минимизировать попытки спекуляций с горючим", - подчеркнули в WOG.

Напомним, директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн считает, что еще рано говорить, что Украина вышла на запланированные объемы поставок бензина. По его прогнозу дефицит на рынке топлива будет сохраняться до конца июля.