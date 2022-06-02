WOG збільшує ліміт відпуску палива з 20 до 40 літрів

Мережа WOG збільшує ліміти відпуску пального для готівкових клієнтів до 40 л на добу, але виключно в бак авто.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

З 03.06.2022 року вступають в дію нові правила відпуску пального на АЗК WOG.⠀

Для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE.

Відповідно до оновлених правил встановлюються наступні ліміти:⠀

20 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE.

40 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку. Завантажити на телефон застосунок PRIDE і пройти там реєстрацію ви можете в будь-який момент (лінк: https://myapp.wog.ua/) .

40 л пального на добу - при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.

Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток PRIDE за один візит заборонена.

Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.⠀

З 03.06.2022 р. відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням.⠀

"Вказані зміни реалізуютьcя з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним", - підкреслили в WOG.