Харьковским ОСМД будут компенсировать расходы на покупку генераторов: каков размер возмещения

На внеочередной сессии Харьковского городского совета утвержден порядок частичного возмещения стоимости независимых источников электроэнергии, приобретенных ОСМД, ЖСК, ЖК и управителями многоквартирных домов в 2024-2027 годах. Об этом идет речь на сайте горсовета.

Порядок также распространяется на предпринимателей, которые, по договору с совладельцами, обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовых территорий.

Согласно решению, из городского бюджета будет компенсировано 70% стоимости приобретенных бензиновых, дизельных, газовых генераторов и т.п., но не больше 100 тысяч гривен. Чтобы получить компенсацию, необходимо подать соответствующее заявление в Центр предоставления административных услуг.

Ситуация в Харькове – самая сложная

Напомним, 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. В городе тогда два дня полностью отсутствовал свет.

Оккупанты разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая снабжала город теплом и электроэнергией, а на ее восстановление нужны годы. Кроме ТЭЦ в городе разрушены и все трансформаторные подстанции. Некоторые блоки удастся запустить раньше, но на полный ремонт нужно больше двух лет.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону правительство планирует сосредоточиться на быстром строительстве малых объектов генерации в Харькове.

Также Харьковская область получит пять газотурбинных установок от международных партнеров. Установки общей мощностью около 100 МВт предоставят одному из энергогенерирующих предприятий региона.

Кроме того, завершается проект по установке шести когенерационных установок в Чугуеве, которые обеспечат 75% теплоснабжения города.

В то же время дополнительно 2 миллиарда грн выделено из госбюджета для восстановления инфраструктуры Харькова, 500 миллионов гривен – для других населенных пунктов области и 1,9 миллиарда гривен – на теплоснабжение Харькова в рамках гранта Всемирного банка.

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