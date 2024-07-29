ФАО предоставит генераторы аграриям с прифронтовых территорий

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и при финансовой поддержке правительства Германии объявила о распределении 17 генераторов среди производителей и переработчиков продуктов питания.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, эти генераторы мощностью от 27 до 88 кВт позволят агропроизводителям продолжать производство и обеспечивать население свежими продуктами даже при отключении электроэнергии.

В рамках этой инициативы ФАО уже передало 97 генераторов малым и средним предприятиям в Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

До конца 2024 г. планируется раздать еще 131 генератор предприятиям, расположенным в непосредственной близости к линии фронта, чтобы повысить их самоокупаемость и устойчивость.

По соображениям безопасности, детали по месту распределения генераторов будут предоставлены медиа после прохождения аккредитации.

Напомним, в марте 13 предприятий производителей органической продукции и два аграрных высших учебных заведения на юге и востоке Украины получили от ФАО и правительства Германии генераторы мощностью 25-80 кВт.

Помощь украинским аграриям

Напомним, в январе 2024 года ФАО объявила о намерениях привлечь около $290 млн для поддержки украинских аграриев. Из них $150 млн будут назначены на оперативное реагирование, а $138 млн – на среднесрочное развитие.

В ФАО также сообщили, что с момента эскалации войны в Украине в феврале 2022 года более 185 тыс. сельских семей получили в рамках поддержки семена овощей, корма для животных, птицу, ваучеры и денежную помощь. Также было предоставлено оборудование для временного хранения зерна, семян зерновых и генераторы для 10 тысяч фермеров.

Ранее сообщалось, что ФАО поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. Позже программу безвозмездных модульных зернохранилищ расширили еще на 2 области Украины – Николаевскую и Харьковскую.

Напомним, программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) также поддержит украинские предприятия, оказывающие услуги по сушке, хранению и доработке зерновых и технических культур. По программе предусмотрено 10-15 проектов софинансирования, с бюджетом от 18 до 36 млн. грн. каждый.

Как аграрии готовятся к перебоям с электроэнергией

Крупные украинские аграрные и пищевые компании уже имеют мощности для собственной генерации, позволяющие определенное время обеспечивать полноценную работу при отключениях. Ее сроки зависят от рода деятельности предприятия. Аграрный холдинг может автономно работать месяц на запасах дизтоплива, в то время как завод продуктов питания — около суток.

Тем не менее, не все агрокомпании имеют возможность вкладываться в генерацию энергии в условиях войны и низких цен на сельхозпродукцию. К примеру, владелец холдинга с земельным банком 15 тыс. га сообщил изданию на условиях анонимности, что в 2024 году на это просто нет свободных средств.

Несколько небольших фермеров сообщили, что не планируют в 2024 г. устанавливать дополнительное оборудование для генерации. В 2022 году они приобрели небольшие бензиновые или дизельные генераторы для наиболее критичных направлений производства. Полностью обеспечить себя собственной генерацией обойдется значительно дороже, поэтому в этом году они не будут расширять энергетические мощности.