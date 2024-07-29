ФАО надасть генератори аграріям з прифронтових територій

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України та за фінансової підтримки уряду Німеччини, оголосила про розподіл 17 генераторів серед виробників та переробників продуктів харчування.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, ці генератори потужністю від 27 до 88 кВт, дозволять агровиробникам продовжувати виробництво та забезпечувати населення свіжими продуктами навіть під час відключень електроенергії.

У межах цієї ініціативи ФАО вже передала 97 генераторів малим і середнім підприємствам у Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

До кінця 2024 року планується роздати ще 131 генератор підприємствам, розташованим у безпосередній близькості до лінії фронту, щоб підвищити їхню самоокупність та стійкість.

З міркувань безпеки, деталі щодо місця розподілу генераторів буде надано медіа після проходження акредитації.

Нагадаємо, в березні 13 підприємств виробників органічної продукції та два аграрних вищих навчальних заклади на півдні та сході України отримали від ФАО та уряду Німеччини генератори потужністю 25-80 кВт.

Допомога українським аграріям

Нагадаємо, у січні 2024 року ФАО оголосила про наміри залучити близько $290 млн для підтримки українських аграріїв. З них $150 млн будуть призначені на оперативне реагування, а $138 млн - на середньостроковий розвиток.

У ФАО також повідомили, що з моменту ескалації війни в Україні в лютому 2022 року понад 185 тис. сільських родин отримали в межах підтримки насіння овочів, корми для тварин, птицю, ваучери та грошову допомогу. Також було надано обладнання для тимчасового зберігання зерна, насіння зернових і генератори для 10 тис. фермерів.

Раніше повідомлялося, що ФАО підтримає фермерів Херсонської області модульними зерносховищами. Пізніше програму безоплатних модульних зерносховищ розширили ще на 2 області України – Миколаївську та Харківську.

Нагадаємо, програма USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) також підтримає українські підприємства, які надають послуги з сушіння, зберігання та доробки зернових та технічних культур. За програмою передбачено 10-15 проєктів співфінансування, з бюджетом від 18 до 36 млн грн кожен.

Як аграрії готуються до перебоїв з електроенергією

Великі українські аграрні й харчові компанії вже мають потужності для власної генерації, які дозволяють певний час забезпечувати повноцінну роботу під час відключеннь. Її строки залежать від роду діяльності підприємства. Аграрний холдинг може автономно працювати місяць на запасах дизпалива, тоді як завод продуктів харчування — близько доби.

Проте, не всі агрокомпанії мають можливість вкладатися в генерацію енергії в умовах війни та низьких цін на сільгосппродукцію. Наприклад, власник холдингу з земельним банком 15 тис. га повідомив виданню на умовах анонімності, що у 2024 році на це просто немає вільних коштів.

Декілька невеликих фермерів повідомили, що не планують в 2024 році встановлювати додаткове обладнання для генерації. В 2022 році вони придбали невеликі бензинові або дизельні генератори для найбільш критичних напрямів виробництва. Повністю забезпечити себе власною генерацією коштуватиме значно дорожче, тому в цьому році вони не розширятимуть енергетичні потужності.