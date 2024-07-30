Харківським ОСББ компенсуватимуть витрати на купівлю генераторів: який розмір відшкодування

На позачерговій сесії Харківської міської ради було затверджено порядок часткового відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії, придбаних ОСББ, ЖБК, ЖК та управителями багатоквартирних будинків у 2024-2027 роках. Про це йдеться на сайті міськради.

Порядок також поширюється на підприємців, які за договором із співвласниками забезпечують належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкових територій.

Згідно з рішенням, з міського бюджету буде компенсовано 70% вартості придбаних бензинових, дизельних, газових генераторів тощо, але не більше 100 тисяч гривень. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати відповідну заяву до Центру надання адміністративних послуг.

Ситуація у Харкові - найскладніша

Нагадаємо, 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. У місті тоді два дні повністю було відсутнє світло.

Окупанти зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, а на її відновлення потрібні роки. Окрім ТЕЦ, у місті зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки.

У рамках підготовки до наступного опалювального сезону, уряд планує зосередитися на швидкому будівництві малих об'єктів генерації у Харкові.

Також Харківська область отримає 5 газотурбінних установок від міжнародних партнерів. Установки загальною потужністю близько 100 МВт нададуть одному з енергогенеруючих підприємств регіону.

Крім того, завершується проєкт із встановлення шести когенераційних установок у Чугуєві, які забезпечать 75% теплопостачання міста.

Водночас додатково 2 мільярди грн виділено з держбюджету для відновлення інфраструктури Харкова, 500 мільйонів гривень – для інших населених пунктів області, і 1,9 мільярда гривень – на теплопостачання Харкова в рамках гранту Світового банку.

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