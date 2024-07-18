Міжнародні партнери передадуть Харківщині 5 газотурбінних установок

Харківська область активно готується до нового опалювального сезону, залучаючи значну підтримку міжнародних партнерів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, одне з енергогенеруючих підприємств регіону незабаром отримає п'ять газотурбінних установок загальною потужністю близько 100 МВт. Синєгубов підкреслив, що це безпрецедентний за масштабами проєкт для Харківщини.

"Постачання п'яти газотурбінних установок загальною потужністю близько 100 МВт на одне з наших енергогенеруючих підприємств - такого масштабного ще на Харківщині та в Харкові немає і не було," - зазначив Синєгубов.

Крім того, у Чугуєві завершується реалізація проєкту з чеськими партнерами щодо встановлення шести когенераційних установок. Вони зможуть забезпечити 75% теплопостачання міста.

Для відновлення критичної інфраструктури з резервного фонду держбюджету виділено значні кошти: 2 млрд грн для Харкова та 500 млн грн для інших населених пунктів області. Додатково 1,9 млрд грн спрямовано на відновлення теплопостачання Харкова в рамках гранту Світового банку.

Синєгубов також повідомив, що вже встановлено 28 когенераційних установок різної потужності, наданих міжнародними організаціями. З них 21 встановлено на КП "Харківські теплові мережі", а ще 7 - на теплопостачальних підприємствах Чугуєва та Лозової.

У Харкові встановлюють міні-ТЕЦ

На території одного з енергооб’єктів у Харкові було встановлено 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Вони дозволять постачати тепло мешканцям міста у разі відсутності електроенергії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту у місто розповів, що наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок.

"Закликаю інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури", - заявив Шмигаль.

Він додав, що для підготовки до опалювального сезону Харківській області в червні було виділено додаткові 2,5 млрд грн.

Ситуація у Харкові - найскладніша

Нагадаємо, 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. У місті тоді два дні повністю було відсутнє світло.

Окупанти зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, а на її відновлення потрібні роки. Окрім ТЕЦ, у місті зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки.

У рамках підготовки до наступного опалювального сезону, уряд планує зосередитися на швидкому будівництві малих об'єктів генерації у Харкові.

Найближчим часом Харків отримає від міжнародних партнерів газотурбінні електростанції, які допоможуть подолати дефіцит електроенергії.

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