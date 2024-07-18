Международные партнеры передадут Харьковской области 5 газотурбинных установок

Харьковская область активно готовится к новому отопительному сезону, привлекая значительную поддержку международных партнеров.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время брифинга, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, одно из энергогенерирующих предприятий региона в скором времени получит пять газотурбинных установок общей мощностью около 100 МВт. Синегубов подчеркнул, что это беспрецедентный по масштабам проект Харьковщины.

"Снабжение пяти газотурбинных установок общей мощностью около 100 МВт на одно из наших энергогенерирующих предприятий — такого масштабного еще на Харьковщине и в Харькове нет и не было", — отметил Синегубов.

Кроме того, в Чугуеве завершается реализация проекта с чешскими партнерами по установке шести когенерационных установок. Они смогут обеспечить 75% теплоснабжения города.

Для восстановления критической инфраструктуры из резервного фонда госбюджета выделены значительные средства: 2 млрд. грн. для Харькова и 500 млн. грн. для других населенных пунктов области. Дополнительно 1,9 млрд. грн. направлено на возобновление теплоснабжения Харькова в рамках гранта Всемирного банка.

Синегубов также сообщил, что уже установлено 28 когенерационных установок разной мощности, предоставленных международными организациями. Из них 21 установлены на КП "Харьковские тепловые сети", а еще 7 — на теплоснабжающих предприятиях Чугуева и Лозовой.

В Харькове устанавливают мини-ТЭЦ

На территории одного из энергообъектов в Харькове было установлено 4 когенерационных газопоршневых установки суммарной мощностью 6 МВт. Они позволят поставлять тепло жителям города при отсутствии электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время визита в город рассказал, что сейчас ведутся переговоры с партнерами по установке дополнительных газотурбинных установок.

"Призываю другие города так же устанавливать альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры", — заявил Шмигаль.

Он добавил, что для подготовки к отопительному сезону Харьковской области в июне было выделено дополнительные 2,5 млрд грн.

Ситуация в Харькове – самая сложная

Напомним, 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. В городе тогда два дня полностью отсутствовал свет.

Оккупанты разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая снабжала город теплом и электроэнергией, а на ее восстановление нужны годы. Кроме ТЭЦ в городе разрушены и все трансформаторные подстанции. Некоторые блоки удастся запустить раньше, но на полный ремонт нужно больше двух лет.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону правительство планирует сосредоточиться на быстром строительстве малых объектов генерации в Харькове.

В ближайшее время Харьков получит от международных партнеров газотурбинные электростанции, которые помогут преодолеть дефицит электроэнергии.

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