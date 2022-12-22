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Забрать у всех россиян и отдать самому богатому. "Украинские распределительные сети" может возглавить человек российского олигарха
Россия методично пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, контролируя при этом немалую ее часть. Это мотивировало украинские власти объявить курс на дерусификацию энергорынка и даже национализировать часть вражеского имущества.
Впрочем, похоже, вместо того, чтобы вывести стратегическую отрасль из-под влияния российских олигархов, чиновники Офиса президента решили сконцентрировать ее в руках одного из них — Константина Григоришина.
29 ноября 2022 года Кабинет Министров создал государственное АО "Украинские распределительные сети" (УРМ). Компания будет подчиняться Министерству энергетики и управлять государственными операторами систем передачи. Грубо говоря, станет единственным оператором государственных облэнерго. Важный момент – в управление УРМ будут переходить и российские энергетические активы, которые государство национализирует в страны-оккупанта. Об этом сообщают источники издания Главком.
В сферу управления УРМ уже перешли 70% акций "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго". На очереди государственные "Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго". Кроме них, по нашим данным, УРМ планируют передать облэнерго, которыми полностью или частично владеет российская VS Energy, принадлежащая заместителю председателя госдумы Александру Бабакову. Речь идет о "Херсоноблэнерго" (100%), "Черновцыоблэнерго" (98%), "Житопроизводлэнерго" (95%), "Ровнооблэнерго" (83%), "Кировоградоблэнерго" (73%). В общей сложности VS Energy контролирует около 10% энергорынка Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также под национализацию (а затем и в управление УРМ) должно попасть имущество российской группы "Энергетический стандарт" (25% ПАО "Черкассыоблэнерго"), а также энергоактивы российского олигарха Константина Григоришина. Среди них, по данным Forbes, пять облэнерго: "Черниговоблэнерго" (92%), "Полтаваоблэнерго" (90%), "Сумыоблэнерго" (68,5%), "Тернопольоблэнерго" (40%), "ДТЭК Днепровские электросети (16%). Если большая дерусификация энергетики произойдет, УРМ сконцентрирует до 60% рынка и получит огромное влияние — будет отвечать за работы облэнерго, назначение менеджмента, стабилизационные отключения, ремонты, закупки и т.д.
Все это добро достанется государству. Это могла быть фанстатическая новость, но есть нюанс. По нашим данным, вновь монополиста УРМ можно возглавить Михаил Ильницкий — действующий директор "Черниговоблэнерго". Того самого, что принадлежит Константину Григоришину. Вместо того чтобы лишить его влияния на энергорынок, ОПУ, похоже, наращивает его. Ведь руководить государственными и национализированными у россиян облэнерго, и у самого Константина Григоришина, будет менеджер этого Григоришина — Ильницкий.
И это сложно назвать случайностью или халатностью, ведь все связанные с УРС процессы курируется на самом высоком уровне. По данным наших источников, вопросы создания и деятельности этой компании продвигают лично заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма и Министр энергетики Герман Галущенко. Оба чиновника, которые и потенциальный руководитель УРМ, имеют связи с российским капиталом или пророссийскими силами.
Во времена Януковича Ростислав Шурма был членом Партии регионов, возглавлял "Запорожсталь" олигарха Рината Ахметова. В 2019 году шел в Верховную Раду по списку "Оппозиционного блока" вместе с Евгением Мураевым, Александром Вилкулом, Геннадием Кернесом и Геннадием Трухановым. "Однако впоследствии нашел общий язык с командой Владимира Зеленского. Весной 2021 года Ростислав Шурма вошел в наблюдательный совет государственного "Укроборонпрома", а вскоре стал заместителем Андрея Ермака именно по вопросам энергетики и промышленности", - пишут "Наші гроші".
Масштабы влияния Шурмы недавно раскрыл глава экологического Комитета ВРУ Олег Бондаренко в интервью Nadra.info. По его словам, все законопроекты по недрам перед голосованием в парламенте должны получить "добро" от Шурмы лично.
Еще один бенефициар создания УРМ и назначение директором этой компании человека Григоришина – Герман Галущенко. По данным издания "Зеркало недели", начиная с 2020 года Галущенко является одним из исполнителей политики Банковой по переводу энергосистемы в "ручное управление".
"Галущенко пришел в энергетику с людьми Андрея Деркача. А сейчас пользуется безусловным доверием Офиса президента лицу Андрея Ермака и его заместителей Олега Татарова и Ростислава Шурмы", - пишет ZN.ua.
Напомним, Деркач, по данным СБУ, был завербован российской разведкой в 2014 году. Недавно Минюст США обнародовал обвинения против него по семи пунктам. В частности, ему инкриминируют мошенничество, отмывание денег и нарушение санкций, введенных против него в США в 2020 году по обвинению в содействии вмешательству России в президентские выборы в Соединенных Штатах.
Поэтому у антироссийских энергетических инициатив власти есть красивый фасад, но стоит он на сыпучей почве. Хороший по задумке проект может обернуться усилением влияния на энергорынок враждебных элементов, которые точно не заинтересованы в его сохранении и эффективности.