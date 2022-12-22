Забрати у всіх росіян і віддати найбагатшому. "Українські розподільні мережі" може очолити людина російського олігарха

Росія методично намагається знищити енергетичну інфраструктуру України, контролюючі при цьому чималу її частину. Це мотивувало українську владу оголосити курс на дерусифікацію енергоринку і навіть націоналізувати частину ворожого майна.

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Втім, схоже, що замість того, аби вивести стратегічну галузь з-під впливу російських олігархів, посадовці Офісу президента вирішили сконцентрувати її в руках одного з них — Костянтина Григоришина.

29 листопада 2022 року Кабінет Міністрів створив державне АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ). Компанія підпорядковуватиметься Міністерству енергетики і управлятиме державними операторами систем передачі. Грубо кажучи, стане єдиним оператором державних обленерго. Важливий момент — в управління УРМ переходитимуть і російські енергетичні активи, які держава націоналізує в країни-окупанта. Про це повідомляють джерела видання Главком.

До сфери управління УРМ уже перейшли 70% акцій "Хмельницькобленерго" та "Миколаївобленерго". На черзі державні "Харківобленерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго". Окрім них, за нашими даними, УРМ планують передати обленерго, якими повністю або частково володіє російська VS Energy, що належить заступнику голови держдуми Олександру Бабакову. Йдеться про "Херсонобленерго" (100%), "Чернівціобленерго" (98%), "Житомиробленерго" (95%), "Рівнеобленерго" (83%), "Кіровоградобленерго" (73%). Загалом VS Energy контролює близько 10% енергоринку України.

Також під націоналізацію (а відтак і в управління УРМ) має потрапити майно російської групи "Энергетический стандарт" (25% ПАО "Черкасиобленерго"), а також енергоактиви російського олігарха Костянтина Григоришина. Серед них, за даними Forbes, п’ять обленерго: "Чернігівобленерго" (92%), "Полтаваобленерго" (90%), "Сумиобленерго" (68,5%), "Тернопільобленерго" (40%), "ДТЕК Дніпровські електромережі" (16%). Якщо велика дерусифікація енергетики таки відбудеться, УРМ сконцентрує до 60% ринку і отримає величезний вплив — відповідатиме за роботи обленерго, призначення менеджменту, стабілізаційні відключення, ремонти, закупки, тощо.

Все це добро дістанеться державі. Це могла б бути фанстатична новина, але є нюанс. За нашими даними, новоствореного монополіста УРМ можн очолити Михайло Ільницький — чинний директор "Чернігівобленерго". Того самого, що належить Константину Григоришину. Замість того, аби позбавити його впливу на енергоринок, ОПУ, схоже, нарощує його. Адже керувати державними і націоналізованими в росіян обленерго, і в самого Костянтина Григоришина, буде менеджер цього самого Григоришина — Ільницький.

І це складно назвати випадковістю чи недбальством, адже всі пов’язані з УРС процеси курується на найвищому рівні. За даними наших джерел, питання створення і діяльності цієї компанії просувають особисто заступник голови Офіса президента Ростислав Шурма і Міністр енергетики Герман Галущенко. Обидва посадовці, які і потенційний керівник УРМ, мають зв’язки з російським капіталом або проросійськими силами.

У часи Януковича Ростислав Шурма був членом Партії регіонів, очолював "Запоріжсталь" олігарха Ріната Ахметова. У 2019 році йшов до Верховної Ради за списком "Опозиційного блоку" разом з Євгеном Мураєвим, Олександром Вілкулом, Геннадієм Кернесом і Геннадієм Трухановим. "Однак згодом знайшов спільну мову з командою Володимира Зеленського. Весною 2021 року Ростислав Шурма ввійшов до наглядової ради державного "Укроборонпрому", а невдовзі став заступником Андрія Єрмака саме по питанням енергетики та промисловості", — пишуть "Наші гроші".

Масштаби впливу Шурми нещодавно розкрив голова екологічного Комітету ВРУ Олег Бондаренко в інтервʼю Nadra.info. За його словами, всі законопроекти по надрам перед голосуванням у парламенті мають отримати "добро" від Шурми особисто.

Ще один бенефіціар створення УРМ і призначення директором цієї компанії людини Григоришина — Герман Галущенко. За даними видання "Дзеркало тижня", починаючи з 2020 року Галущенко є одним з виконавців політики Банкової з переведення енергосистеми в "ручне управління".

"Галущенко прийшов в енергетику з людьми Андрія Деркача. А зараз користується безумовною довірою Офіса президента особі Андрія Єрмака і його заступників Олега Татарова і Ростислава Шурми", — пише ZN.ua.

Нагадаємо, Деркач, за даними СБУ, був завербований російською розвідкою в 2014 році. Нещодавно Мін'юст США оприлюднив звинувачення проти нього за сімома пунктами. Зокрема, йому інкримінують шахрайство, відмивання грошей та порушення санкцій, запроваджених проти нього в США у 2020 році за звинуваченням у сприянні втручанню Росії у президентські вибори у Сполучених Штатах.

Тож антиросійські енергетичні ініціативи влади мають красивий фасад, але стоїть він на сипучому ґрунті. Хороший за задумкою проект може обернутися посиленням впливу на енергоринок ворожий елементів, які точно не зацікавлені в його збереженні і ефективності.