У Зеленского сообщили, что президент не подпишет закон о дровах

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет закон, которым предусмотрена уголовная ответственность за хранение и сбыт дров без документов.

Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии BBC Украина.

"Президент не будет подписывать этот закон", – сказал он.

В то же время Литвин подчеркнул, что также прошло время на наложение вето по техническим причинам.

Что известно о законопроекте

Законопроект №9665 по усовершенствованию ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины Верховная Рада приняла 10 октября.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №9665, незаконная вырубка древесины в Украине была и продолжает оставаться серьезной проблемой, оказывающей негативное влияние как на окружающую среду, так и на экономику государства.

Незаконная вырубка приводит к уничтожению лесов, играющих важную роль в сохранении биоразнообразия и баланса экосистем, а также парков, скверов, имеющих большое значение для обеспечения права граждан на здоровую, чистую и устойчивую окружающую среду в населенных пунктах.

Законопроект №9665 установить административную и уголовную ответственность за незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины, без документов, подтверждающих законность их происхождения. Административные нарушения будут наказываться наложением штрафа на граждан в размере 510 — 15 300 грн, на должностных лиц от 3400 — 15 300 грн. Уголовные нарушения предусматривают штраф от 34 000 – 51 000 грн или ограничение свободы на срок до трех лет .

В итоге реализация закона позволит обеспечить эффективную правовую защиту окружающей среды от незаконной вырубки, повреждения или уничтожения деревьев или кустарников, их незаконного оборота.

Детальнее об усилении ответственности за незаконную деревозаготовку в тексте Delo.ua.