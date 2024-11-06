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У Зеленського повідомили, що президент не підпише закон про дрова
Президент України Володимир Зеленський не підпише закон, яким передбачена кримінальна відповідальність за зберігання і збут дров без документів.
Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі BBC Україна.
"Президент не буде підписувати цей закон", - сказав він.
Водночас Литвин підкреслив, що також минув час на накладання вето з технічних причин.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Що відомо про законопроєкт
Законопроєкт №9665 щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини Верховна Рада ухвалила 10 жовтня.
Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту №9665, незаконна вирубка деревини в Україні була і продовжує залишатися серйозною проблемою, яка має негативний вплив як на довкілля, так і на економіку держави.
Незаконна вирубка призводить до знищення лісів, які відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та балансу екосистем, а також парків, скверів, що мають неабияке значення для забезпечення права громадян на здорове, чисте і стійке навколишнє середовище в населених пунктах.
Законопроєкт №9665 встановить адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини, без документів, які підтверджують законність їх походження. Адміністративні порушення каратимуться накладанням штрафу на громадян у розмірі від 510 - 15 300 грн, на посадових осіб від 3400 - 15 300 грн. Кримінальні порушення передбачають штраф від 34 000 - 51 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років.
У підсумку реалізація закону дозволить забезпечити ефективний правовий захист довкілля від незаконного вирубування, пошкодження або знищення дерев чи чагарників, їх незаконного обігу.
Детальніше про посилення відповідальності за незаконну деревозаготівлю в тексті Delo.ua.