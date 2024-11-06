У Зеленського повідомили, що президент не підпише закон про дрова

Президент України Володимир Зеленський не підпише закон, яким передбачена кримінальна відповідальність за зберігання і збут дров без документів.

Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі BBC Україна.

"Президент не буде підписувати цей закон", - сказав він.

Водночас Литвин підкреслив, що також минув час на накладання вето з технічних причин.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт №9665 щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини Верховна Рада ухвалила 10 жовтня.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту №9665, незаконна вирубка деревини в Україні була і продовжує залишатися серйозною проблемою, яка має негативний вплив як на довкілля, так і на економіку держави.

Незаконна вирубка призводить до знищення лісів, які відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та балансу екосистем, а також парків, скверів, що мають неабияке значення для забезпечення права громадян на здорове, чисте і стійке навколишнє середовище в населених пунктах.

Законопроєкт №9665 встановить адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини, без документів, які підтверджують законність їх походження. Адміністративні порушення каратимуться накладанням штрафу на громадян у розмірі від 510 - 15 300 грн, на посадових осіб від 3400 - 15 300 грн. Кримінальні порушення передбачають штраф від 34 000 - 51 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років.

У підсумку реалізація закону дозволить забезпечити ефективний правовий захист довкілля від незаконного вирубування, пошкодження або знищення дерев чи чагарників, їх незаконного обігу.

Детальніше про посилення відповідальності за незаконну деревозаготівлю в тексті Delo.ua.