Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Финансы
Дата публикации

Части переселенцев продлят выплату средств на проживание: назван срок

Деньги, купюра
Гривны. Фото: Національний банк України

Кабинет министров Украины планирует продлить выплаты на проживание отдельным категориям внутренне перемещенных лиц. Об этом 11 января заявила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, после 1 февраля выплаты для таких переселенцев будут продолжаться еще полгода.

"Главное изменение, которое мы сейчас готовим, это то, что есть группа внутренне перемещенных лиц, которые получали помощь уже длительный период времени, и по действующему регулированию в конце января для них прекращаются выплаты. Но мы сейчас финализуем постановление Кабмина и надеемся, что правительство в ближайшее время его утвердит. И это постановление позволит продлить еще на полгода выплаты внутренне перемещенным лицам", – высказалась чиновница.

Она отметила, что это касается в частности:

  • нетрудоспособных людей;
  • пенсионеров;
  • детей;
  • лиц с инвалидностью.

Выплаты ВПЛ: изменения с 1 февраля

С 1 февраля в Украине произойдут изменения касательно выплаты средств внутренним переселенцам. Сейчас предусмотрено, что право на финансовую помощь потеряют ВПЛ, которые:

  • зарегистрировались до 1 августа 2023;
  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;
  • вернулись в покинутое место жительства;
  • отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.

В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:

  • среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн;
  • получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;
  • получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Также средства и дальше будут получать:

  • студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;
  • переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;
  • уполномоченные лица/получатели, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.
Автор:
Артем Ющенко