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Части переселенцев продлят выплату средств на проживание: назван срок
Кабинет министров Украины планирует продлить выплаты на проживание отдельным категориям внутренне перемещенных лиц. Об этом 11 января заявила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире общенационального телемарафона.
По ее словам, после 1 февраля выплаты для таких переселенцев будут продолжаться еще полгода.
"Главное изменение, которое мы сейчас готовим, это то, что есть группа внутренне перемещенных лиц, которые получали помощь уже длительный период времени, и по действующему регулированию в конце января для них прекращаются выплаты. Но мы сейчас финализуем постановление Кабмина и надеемся, что правительство в ближайшее время его утвердит. И это постановление позволит продлить еще на полгода выплаты внутренне перемещенным лицам", – высказалась чиновница.
Она отметила, что это касается в частности:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- нетрудоспособных людей;
- пенсионеров;
- детей;
- лиц с инвалидностью.
Выплаты ВПЛ: изменения с 1 февраля
С 1 февраля в Украине произойдут изменения касательно выплаты средств внутренним переселенцам. Сейчас предусмотрено, что право на финансовую помощь потеряют ВПЛ, которые:
- зарегистрировались до 1 августа 2023;
- находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;
- вернулись в покинутое место жительства;
- отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.
В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:
- среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн;
- получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;
- получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.
Также средства и дальше будут получать:
- студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;
- переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;
- уполномоченные лица/получатели, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
- несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.