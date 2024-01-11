Части переселенцев продлят выплату средств на проживание: назван срок

Кабинет министров Украины планирует продлить выплаты на проживание отдельным категориям внутренне перемещенных лиц. Об этом 11 января заявила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, после 1 февраля выплаты для таких переселенцев будут продолжаться еще полгода.

"Главное изменение, которое мы сейчас готовим, это то, что есть группа внутренне перемещенных лиц, которые получали помощь уже длительный период времени, и по действующему регулированию в конце января для них прекращаются выплаты. Но мы сейчас финализуем постановление Кабмина и надеемся, что правительство в ближайшее время его утвердит. И это постановление позволит продлить еще на полгода выплаты внутренне перемещенным лицам", – высказалась чиновница.

Она отметила, что это касается в частности:

нетрудоспособных людей;

пенсионеров;

детей;

лиц с инвалидностью.

Выплаты ВПЛ: изменения с 1 февраля

С 1 февраля в Украине произойдут изменения касательно выплаты средств внутренним переселенцам. Сейчас предусмотрено, что право на финансовую помощь потеряют ВПЛ, которые:

зарегистрировались до 1 августа 2023;

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

вернулись в покинутое место жительства;

отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.

В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн;

получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;

получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Также средства и дальше будут получать: