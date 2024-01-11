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Частині переселенців продовжать виплату коштів на проживання: названо термін
Кабінет міністрів України планує продовжити виплати на проживання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Про це 11 січня заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За її словами, після 1 лютого виплати для таких переселенців триватимуть ще пів року.
"Головна зміна, яку ми наразі готуємо, це те, що є група внутрішньо переміщених осіб, які отримували допомогу вже тривалий період часу, і за чинним регулюванням наприкінці січня для них припиняються виплати. Але ми нині фіналізуємо постанову Кабміну, та сподіваємося, що уряд найближчим часом її затвердить. І ця постанова дасть змогу подовжити ще на пів року виплати внутрішньо переміщеним особам", – висловилася чиновниця.
Вона зазначила, що це стосуватиметься зокрема:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- непрацездатних людей;
- пенсіонерів;
- дітей;
- осіб із інвалідністю.
Виплати ВПО: зміни з 1 лютого
Із 1 лютого в Україні відбудуться зміни щодо виплат коштів внутрішнім переселенцям. Наразі передбачено, що право на фінансову допомогу втратять ВПО, які:
- зареєструвалися до 1 серпня 2023 року;
- перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;
- повернулися до покинутого місця проживання;
- відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.
Водночас допомогу автоматично подовжать ще на пів року, якщо:
- середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 грн;
- отримувач виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;
- отримувач доглядає за особами, які досягли 80-річного віку.
Також кошти й надалі отримуватимуть:
- студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, які не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;
- переселенці, які протягом перших шести місяців отримання виплат працевлаштувалися, розпочали діяльність як ФОПи або отримали грант на бізнес/ваучер на навчання тощо і їх середньомісячний дохід не перевищує 6279 грн;
- уповноважені особи/отримувачі, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.