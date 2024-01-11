Частині переселенців продовжать виплату коштів на проживання: названо термін

Кабінет міністрів України планує продовжити виплати на проживання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Про це 11 січня заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, після 1 лютого виплати для таких переселенців триватимуть ще пів року.

"Головна зміна, яку ми наразі готуємо, це те, що є група внутрішньо переміщених осіб, які отримували допомогу вже тривалий період часу, і за чинним регулюванням наприкінці січня для них припиняються виплати. Але ми нині фіналізуємо постанову Кабміну, та сподіваємося, що уряд найближчим часом її затвердить. І ця постанова дасть змогу подовжити ще на пів року виплати внутрішньо переміщеним особам", – висловилася чиновниця.

Вона зазначила, що це стосуватиметься зокрема:

непрацездатних людей;

пенсіонерів;

дітей;

осіб із інвалідністю.

Виплати ВПО: зміни з 1 лютого

Із 1 лютого в Україні відбудуться зміни щодо виплат коштів внутрішнім переселенцям. Наразі передбачено, що право на фінансову допомогу втратять ВПО, які:

зареєструвалися до 1 серпня 2023 року;

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Водночас допомогу автоматично подовжать ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 грн;

отримувач виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

отримувач доглядає за особами, які досягли 80-річного віку.

Також кошти й надалі отримуватимуть: