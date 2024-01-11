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Частині переселенців продовжать виплату коштів на проживання: названо термін

Гривні, гроші, купюра
Гривні. Фото: Національний банк України

Кабінет міністрів України планує продовжити виплати на проживання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Про це 11 січня заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, після 1 лютого виплати для таких переселенців триватимуть ще пів року.

"Головна зміна, яку ми наразі готуємо, це те, що є група внутрішньо переміщених осіб, які отримували допомогу вже тривалий період часу, і за чинним регулюванням наприкінці січня для них припиняються виплати. Але ми нині фіналізуємо постанову Кабміну, та сподіваємося, що уряд найближчим часом її затвердить. І ця постанова дасть змогу подовжити ще на пів року виплати внутрішньо переміщеним особам", – висловилася чиновниця.

Вона зазначила, що це стосуватиметься зокрема:

  • непрацездатних людей;
  • пенсіонерів;
  • дітей;
  • осіб із інвалідністю. 

Виплати ВПО: зміни з 1 лютого

Із 1 лютого в Україні відбудуться зміни щодо виплат коштів внутрішнім переселенцям. Наразі передбачено, що право на фінансову допомогу втратять ВПО, які:

  • зареєструвалися до 1 серпня 2023 року;
  • перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;
  • повернулися до покинутого місця проживання;
  • відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Водночас допомогу автоматично подовжать ще на пів року, якщо:

  • середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 грн; 
  • отримувач виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • отримувач доглядає за особами, які досягли 80-річного віку.

Також кошти й надалі отримуватимуть:

  • студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, які не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;
  • переселенці, які протягом перших шести місяців отримання виплат працевлаштувалися, розпочали діяльність як ФОПи або отримали грант на бізнес/ваучер на навчання тощо і їх середньомісячний дохід не перевищує 6279 грн; 
  • уповноважені особи/отримувачі, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.
Автор:
Артем Ющенко