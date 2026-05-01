Что дает Украине сотрудничество с МВФ

В конце февраля 2026 года МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу для Украины объемом около $8,1 млрд. Среди прочего, Меморандум с МВФ предусматривает, что до конца марта должен был быть принят пакет налоговых изменений на 2026-2027 годы. Речь идет о принятии законопроекта о налогообложении доходов цифровых платформ, налогообложении посылок до 150 евро, отмене освобождения от НДС на упрощенке.

Вышеупомянутые обязательства подверглись бурным обсуждениям и критике со стороны украинских экспертов, бизнеса и представителей неправительственного сектора. Кроме того, они активизировали в украинском обществе дискуссию о сотрудничестве с МВФ. И не только в контексте экономически обоснованной целесообразности их внедрения, но и потому, что объем финансовой помощи, которую получает наша страна от Фонда, соразмерен с суммой средств, которые украинская сторона должна вернуть МВФ в рамках ранее заключенных соглашений. К тому же, Украина также должна оплатить проценты по кредиту уже по новой программе.

Такая ситуация конечно же вызывает вопрос, ведь по своей природе Фонд является так называемым "кредитором последней надежды", оказывающим финансовую поддержку странам, находящимся в кризисном положении. В то же время напомним, что в начале широкомасштабного вторжения МВФ стал одним из первых, кто поддержал Украину, предоставив в марте и октябре 2022 года экстренную финансовую помощь в размере около $2,7 млрд.

Кроме того, несмотря на то, что в 2026 году Украина будет больше отдавать МВФ, чем потенциально может получить, сотрудничество с Фондом является катализирующим фактором, который влияет и иногда определяет возможность получения финансирования от других международных партнеров по развитию. К примеру, утверждение новой программы с МВФ открыло нам доступ к 90 млрд евро от ЕС в 2026-2027 годах по программе Ukraine Support Loan.

Чего удалось добиться Украине в сотрудничестве с МВФ за последние 12 лет

Не менее важно в контексте сотрудничества с Фондом его побудительная к реализации изменений в различных сферах государственной политики функция. Ведь благодаря договоренностям с МВФ по принципу "деньги в обмен на реформы" украинские власти, хотя и с определенными трудностями в некоторых случаях, реализовали реформы, которые сегодня играют важную роль в жизнедеятельности государства.

За последние 12 лет Украина и МВФ согласовали к выполнению 146 структурных маяков. Наибольшее их количество касается фискального и финансового секторов — на них приходится 85% от общего количества проанализированных маяков. Значительно меньшая часть (16%) касается борьбы с коррупцией. Структурные маяки в энергетическом секторе и секторе реформирования корпоративного управления в государственных предприятиях составляют почти одинаковую долю — 11% и 10% соответственно. Меньше всего маяков было в сфере бизнес-климата/дерегуляции и в судебной системе.

В каждом из упомянутых секторов можно выделить ряд ключевых реформ, которые удалось реализовать именно благодаря сотрудничеству с МВФ.

К примеру, большая работа за последние 12 лет также была проделана в фискальном секторе. До широкомасштабного вторжения удалось осуществить реорганизацию Государственной фискальной службы путем ее разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службу. На сегодняшний день их реформирование продолжается. Сейчас назначен независимо избранный кандидат на должность главы таможни. Также важной стала проведенная в 2017 году пенсионная реформа.

Значительное внимание в меморандумах с МВФ обычно уделяется борьбе с коррупцией. В рамках последних шести программ с МВФ была создана ключевая на сегодняшний день антикоррупционная институциональная архитектура — НАБУ, САП, ВАКС, а также введена процедура декларирования имущества государственными служащими с открытием свободного доступа к реестру деклараций (в том числе и во время военного положения после его закрытия с начала полномасштабной войны).

После широкомасштабного вторжения структурные маяки, согласованные с Фондом, в первую очередь были направлены на сохранение макроэкономической и финансовой стабильности. Кроме того, правительство утвердило ряд важных документов: Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026-2028 годы; Национальную стратегию доходов до 2030 года; Бюджетную декларацию на 2026–2028 годы. Не менее важным стало создание Бюро экономической безопасности и назначение его руководителя на основе прозрачного конкурса. Среди прочего следует также выделить реформирование системы управления публичными инвестициями (УПИ).

Конечно же, это лишь часть того, что удалось реализовать за последние 12 лет сотрудничества с Фондом. Более подробно с ключевыми результатами, которых удалось достичь в разных секторах, можно ознакомиться в нашем отчете.

Безусловно, не все из того, что власти обязывались выполнить, удалось реализовать. Из 146 структурных маяков 44% были выполнены не вовремя или вообще остались не выполненными. Из-за неудовлетворительного выполнения структурных маяков программы с МВФ часто прекращались после второго или третьего пересмотра. Последняя программа в этом плане стала исторической, потому что Украина успешно прошла восемь пересмотров.

В условиях, когда финансирование от международных партнеров является критическим, своевременное выполнение структурных маяков крайне важно. Заметим, что в основном проблемы с невыполнением маяков возникают, когда необходимо принятие соответствующего законопроекта. Следовательно, нужно пересмотреть подходы к работе структурных маяков, своевременное выполнение которых зависит от народных депутатов.

Следует также напомнить, что МВФ является партнером и украинские власти принимают полноценное участие в формировании программы. Однако процесс разработки и включения структурных маяков в программу в целом достаточно закрыт. И для того, чтобы избежать в будущем ситуации с несвоевременным выполнением или невыполнением структурных маяков, важно привлечение экспертной среды к их разработке и лучшая их коммуникация со стейкхолдерами.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда "Возрождение" в рамках проекта "Усиление сотрудничества Украины с международными партнерами для проведения реформ и восстановления". Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда "Возрождение".