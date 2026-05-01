Що дає Україні співпраця з МВФ

В кінці лютого 2026 року МВФ затвердив нову чотирирічну програму для України обсягом близько $8,1 млрд. Серед іншого, Меморандум з МВФ передбачає, що до кінця березня мав бути ухвалений пакет податкових змін на 2026-2027 роки. Мова йде про ухвалення законопроєкту про оподаткування доходів цифрових платформ, оподаткування посилок до 150 євро, скасування звільнення від ПДВ на спрощенці.

Вищезгадані зобов’язання зазнали бурхливих обговорень та подекуди критики з боку українських експертів, бізнесу та представників неурядового сектору. Крім того, вони активізували в українському суспільстві дискусію щодо співпраці з МВФ. І не лише у контексті економічно обґрунтованої доцільності їх впровадження, але і через те, що, обсяг фінансової допомоги, яку отримує наша країна від Фонду, співрозмірний із сумою коштів, які українська сторона має повернути МВФ ще в межах попередньо укладених угод. До того ж Україна також має сплатити відсотки за кредитом уже за новою програмою.

Така ситуація звичайно ж викликає питання, адже за своєю природою Фонд є так званим "кредитором останньої надії", який надає фінансову підтримку країнам, які знаходяться у кризовому становищі. Водночас нагадаємо, що на початку широкомасштабного вторгнення МВФ став одним з перших хто підтримав Україну надавши у березні та жовтні 2022 року екстрену фінансову допомогу в розмірі близько $2,7 млрд.

Крім того, попри те, що у 2026 році Україна буде більше віддавати МВФ, ніж потенційно може отримати, співпраця з Фондом є каталізуючим фактором, який впливає та подекуди визначає можливість отримання фінансування від інших міжнародних партнерів з розвитку. Наприклад, затвердження нової програми з МВФ відкрило нам доступ до 90 млрд євро від ЄС у 2026-2027 роках за програмою Ukraine Support Loan.

Чого вдалося досягти Україні у співпраці з МВФ за останні 12 років

Не менш важливим у контексті співпраці з Фондом є його спонукальна до реалізації змін у різних сферах державної політики функція. Адже завдяки спільним домовленостям з МВФ за принципом «гроші в обмін на реформи» українська влада, хоча і з певними труднощами у деяких випадках, реалізувала реформи, які сьогодні відіграють важливу роль у життєдіяльності держави.

Так, за останні 12 років Україна та МВФ погодили до виконання 146 структурних маяків. Найбільша їх кількість стосується фіскального та фінансового секторів — разом на них припадає 85% від загальної кількості проаналізованих маяків. Значно менша частка (16%) стосується боротьби з корупцією. Структурні маяки в енергетичному секторі та в секторі реформування корпоративного управління в державних підприємствах становлять майже однакову частку — 11% та 10% відповідно. Найменше маяків було у сфері бізнес-клімату/дерегуляції та у судовій системі.

У кожному із вищезгаданих секторів можна виокремити ряд ключових реформ, які вдалося реалізувати саме завдяки співпраці з МВФ.

До прикладу, велика робота за останні 12 років також була пророблена у фіскальному секторі. До широкомасштабного вторгнення вдалося здійснити реорганізацію Державної фіскальної служби шляхом її поділу на Державну податкову та Державну митну служби. На сьогодні їх реформування продовжується. Наразі призначено незалежно обраного кандидата на посаду голови митниці. Також важливою стала проведена у 2017 році пенсійна реформа.

Значну увагу у меморандумах з МВФ зазвичай приділяється боротьбі з корупцією. У межах останніх шести програм з МВФ було створено ключову на сьогодні антикорупційну інституційну архітектуру — НАБУ, САП, ВАКС, а також запроваджено процедуру декларування майна державними службовцями з відкриттям вільного доступу до реєстру декларацій (зокрема і під час воєнного стану після його закриття з початку повномасштабної війни).

Після широкомасштабного вторгнення структурні маяки, погоджені з Фондом, були у першу чергу спрямовані на збереження макроекономічної та фінансової стабільності. Крім того, уряд затвердив низку важливих документів: Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026-2028 роки; Національну стратегію доходів до 2030 року; Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки. Не менш важливим стало створення Бюро економічної безпеки та призначення його керівника на основі прозорого конкурсу. Серед іншого також слід виділити реформування системи управління публічними інвестиціями (УПІ).

Звичайно ж це лише частина з того, що вдалося реалізувати за останні 12 років співпраці з Фондом. Детальніше про ключові результати, яких вдалося досягти у різних секторах, можна ознайомитися у нашому звіті.

Безперечно не все з того, що влада зобов’язувалася виконати, вдалося реалізувати. Із 146 структурних маяків 44% були виконані не вчасно або взагалі залишилися не виконаними. Через незадовільне виконання структурних маяків програми з МВФ часто припинялися після другого або третього перегляду. Остання програма в цьому плані стала історичною, адже Україна успішно пройшла вісім переглядів.

В умовах, коли фінансування від міжнародних партнерів є критичним, своєчасне виконання структурних маяків є вкрай важливим. Зауважимо, що в основному проблеми з невиконанням маяків виникають, коли необхідне ухвалення відповідного законопроєкту. Отже, слід переглянути підходи до роботи структурних маяків, своєчасне виконання яких залежить від народних депутатів.

Слід також нагадати, що МВФ є партнером і українська влада бере повноцінну участь у формуванні програми. Однак процес розробки та включення структурних маяків у програму загалом є досить закритим. І для того, щоб уникнути у майбутньому ситуації із невчасним виконанням або невиконанням структурних маяків, важливим є залучення експертного середовища до їх розробки та краща їхня комунікація зі стейкхолдерами.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" у межах проєкту "Посилення співпраці України з міжнародними партнерами для проведення реформ та відновлення". Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду "Відродження".