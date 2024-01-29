Что с курсом в феврале. Нацвалюта имеет шансы на стабильность

На прошлой неделе курс НБУ вырос на 6 копеек. Если 22 января нацвалюта обошлась в 37,52 грн/$, то уже 28 января этот показатель дошел до 37,58 грн/$. Также вырос курс доллара на межбанковском и наличном рынках. Но, несмотря на небольшую девальвацию гривны, эксперты уверены: в феврале курс должен оставаться стабильным.

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Как менялся курс на межбанке и на наличном рынке

На четвертой неделе января НБУ проводил традиционные валютные интервенции:

купил $0,52 млн.

продал $421,3 млн.

Это значит, что резервы регулятора стали меньше на $420,7 млн.

По данным "Укрдилинг", в этот период на межбанке ситуация развивалась следующим образом:

22 января гривна торговалась в пределах 37,42-37,46 грн/$.

26 января нацвалюту можно было продать или купить по 37,75-37,79 грн/$.

Таким образом, межбанковский курс гривны вырос на 33 коп.

А на наличном рынке, по данным finance.ua, настроение у нацвалюты было таким:

22 января курс находился на уровне 37,59–38,20 грн/$.

28 января доллар вырос до 37,73-38,28 грн/$.

Это значит, что курс вырос на 8–14 коп.

Что влияло на курс гривны с 22 по 28 января

На прошлой неделе активность на валютном рынке Украины была минимальной, то есть курсовая волатильность практически отсутствовала, говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua.

"Официальный курс НБУ вырос на 0,15% до 37,58 гривны. Средний курс доллара США в банках страны не изменился, он остался на уровне 38,25 гривны", - отмечает эксперт.

По оценкам Орыщака, на стабильную ситуацию на валютном рынке влияли следующие факторы:

Главным экономическим событием на внутреннем контуре было заседание Нацбанка. Консенсус-прогноз предполагал, что регулятор оставит процентную ставку на уровне 15,00%. Так и вышло.

"Учитывая, что месячная инфляция в Украине постепенно ускоряется, сохранение ставки на высоком уровне должно поддерживать курс гривны", - акцентирует экономист.

Сезонное понижение деловой активности также помогает гривне. Спрос на валюту снижается.

"Это хорошо видно с 20% сокращения объема валютных интервенций НБУ до $530,9 млн. в неделю и одновременной сохранности курсовой стабильности гривны", - обращает внимание Орыщак.

На внешнем контуре внимание инвесторов было приковано к статистике из США. Американский ВВП за четвертый квартал 2023 года и деловая активность (PMI) за декабрь превзошли ожидания Уолл-стрит.

"Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность первого снижения ставки ФРС резко снизилась. Это положительно для доллара, он укрепился к евро на 0,3%", - объясняет Максим Орыщак.

Какие события будут влиять на курс с 29 января по 4 февраля

Максим Орыщак говорит, что на текущей неделе на валютный рынок будут влиять публикация очередной статистики и решения ФРС. В частности:

31 января в Украине выйдет статистика по счету текущих операций за декабрь. Дефицит платежного баланса может возрасти до рекордных значений с $9 млрд до $10 млрд. Это негативно для гривны.

31 января должно состояться заседание ФРС, а 2 февраля выйдет отчет по американскому рынку труда. С вероятностью на 97,4% американский регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5,5%. Но инвесторов интересуют планы по снижению в марте. Последние комментарии чиновников ФРС говорят о еще одной сохранности ставки. Для доллара это положительно.

Какие глобальные факторы влияют на курс гривны в январе и феврале

Сейчас курс нацвалюты зависит от многих факторов, среди которых политика НБУ, международная помощь, психологическое состояние населения. Начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой решил разобрать эти факторы и их влияние на гривну более подробно:

Первый фактор. Реализация стратегии на дальнейшую либерализацию валютного рынка . То есть речь идет о режиме "управляемой гибкости" и "минимизации множественности курсов".

По словам эксперта, в феврале курсовая ситуация на рынке будет зависеть главным образом от действий регулятора, а именно от надзора над соотношением спроса и предложения на межбанке. Соответственно, на рынке возможны периодические валютные вливания (интервенции), которые могут составить до $3 млрд.

"При этом мы предполагаем, что объемы интервенций из недели в неделю могут варьироваться в пределах $600-900 млн. Но это будет зависеть от текущего уровня спроса", – говорит банкир в комментарии Delo.ua.

Второй фактор. Международная финансовая помощь. Напомним, в начале февраля должны быть приняты 2 пакета помощи от ЕС и США на €50 млрд. и $61 млрд соответственно. Эти решения ожидаются 1 и 2 февраля.

Важность этих решений трудно переоценить: ведь часть финансов будет направлена на покрытие огромных расходов госбюджета, обращает внимание Лесовой. Для понимания: ежемесячно Украине необходимо до $3 млрд.

"Эти деньги позволят не только выжить стране в условиях войны, но и развивать экономику страны. Также часть этой помощи будет чисто военное назначение, ведь идет война, в которой мы должны одолеть врага", - объясняет эксперт.

Третий фактор. Экспортное развитие , то есть Украина должна окончательно решить проблемы блокирования западных границ.

Четвертый фактор. Развитие экономики . Наша страна находится в сложных условиях, поэтому логично, что нужно создать условия для создания новых рабочих мест, оплаты заработных плат "в белую" и т.д.

Пятый фактор. События на фронте . От этих новостей зависят все сегменты жизни в Украине.

Шестой фактор. Психологическое состояние общества . В стране нужно создать условия, чтобы избегать любых панических и ажиотажных настроений, которые могут иррационально отразиться на всех сферах экономики и жизни.

Каких изменений ждет курс гривны в начале февраля

Тарас Лесовой уверен, что в феврале баланс на межбанке должен быть сохранен, при этом курсообразование может быть относительно свободным. Таким образом, основные характеристики межбанковского курса должны быть следующими:

разница между покупкой и продажей не превысит 0,1 грн,

текущие (ежедневные) колебания будут в пределах 0,2 грн.

Наличный рынок будет традиционно зависеть от межбанка: "На этот курс будет влиять курс межбанка с добавлением процента заработка финучреждений. Мы предполагаем, что наличный курс в среднем будет до 0,6 грн выше межбанка", - говорит банкир.

Это значит, что наличный рынок будет вести себя следующим образом:

Ежедневные изменения ожидаются в пределах 0,3-0,5 грн.,

Разница между покупкой и продажей будет до 0,5 грн.

"Важная ремарка: это касается курса покупки, а разница в курсах продаж может достигать 1 грн и выше. Это возможно в случае чрезмерного спроса на наличные деньги. Также с целью застраховать собственные риски, обменные пункты могут поднять курс продажи", - говорит Лесовой.

Какой курс гривны ожидает украинцев в январе и феврале

Максим Орыщак по ЦБТ считает, что в новой неделе следует ожидать следующий курс нацвалюты:

официальный курс НБУ может находиться в диапазоне 37,40-37,70 грн/$ .

. средний курс доллара в банках страны может находиться в диапазоне 38,20-38,50 грн/$.

"По причине слабой активности на валютном рынке Украины курсовая волатильность может оставаться низкой. Если НБУ сохранит объем валютных интервенций на уровне $500-600 млн., тогда снижение украинской валюты будет минимальным", - говорит Орыщак.

А по оценкам Тараса Лесового, текущий курс в конце января и в течение февраля будет такой: