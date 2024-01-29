Що з курсом у лютому. Нацвалюта має шанси на стабільність

Минулого тижня курс НБУ виріс на 6 копійок. Якщо 22 січня нацвалюта коштувала 37,52 грн/$, то вже 28 січня цей показник дійшов до 37,58 грн/$. Також зріс курс долара на міжбанківському та готівковому ринкам. Але незважаючи на невелику девальвацію гривні, експерти впевнені: в лютому курс має залишатися стабільним.

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Як змінювався курс на міжбанку та на готівковому ринку

На четвертому тижні січня НБУ проводив традиційні валютні інтервенції:

купив $0,52 млн.

продав $421,3 млн.

Це значить, що резерви регулятора стали менше на $420,7 млн.

За даними "Укрдилинг", в цей період на міжбанку ситуація розвивалась наступним чином:

22 січня гривня торгувалась в межах 37,42-37,46 грн/$.

26 січня нацвалюту можна було продати чи придбати по 37,75-37,79 грн/$.

Таким чином, міжбанківський курс гривні виріс на 33 коп.

А на готівковому ринку, за даними finance.ua, настрій в нацвалюти був такий:

22 січня курс знаходився на рівні 37,59-38,20 грн/$.

28 січня долар виріс до 37,73-38,28 грн/$.

Це означає, що курс виріс на 8-14 коп.

Що впливало на курс гривні з 22 до 28 січня

Минулого тижня активність на валютному ринку України була мінімальною, тобто, курсова волатильність практично була відсутня, говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua.

"Офіційний курс НБУ виріс на 0,15% до 37,58 гривень. Середній курс долара США у банках країни не змінився, він залишився на рівні 38,25 гривні", - зазначає експерт.

За оцінками Орищака, на стабільну ситуацію на валютному ринку впливали такі фактори:

Головною економічною подією на внутрішньому контурі було засідання Нацбанку. Консенсус-прогноз передбачав, що регулятор залишить відсоткову ставку на рівні 15,00%. Так і вийшло.

"З огляду на те, що місячна інфляція в Україні поступово прискорюється, збереження ставки на високому рівні має підтримувати курс гривні", - акцентує економіст.

Сезонне зниження ділової активності також допомагає гривні. Попит на валюту знижується.

"Це добре видно з 20% скорочення обсягу валютних інтервенцій НБУ до $530,9 млн. на тиждень та одночасного збереження курсової стабільності гривні", - звертає увагу Орищак.

На зовнішньому контурі, увага інвесторів була прикута до статистики зі США. Американський ВВП за четвертий квартал 2023 року та ділова активність (PMI) за грудень перевершили очікування Уолл-стріт.

"Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність першого зниження ставки ФРС різко знизилася. Це є позитивним для долара, він зміцнився до євро на 0,3%", - пояснює Максим Орищак.

Які події впливатимуть на курс з 29 січня до 4 лютого

Максим Орищак каже, що на цьому тижні на валютний ринок будуть впливати публікація чергової статистики та рішення ФРС. Зокрема:

31 січня в Україні вийде статистика щодо рахунку поточних операцій за грудень. Дефіцит платіжного балансу може зрости до рекордних значень із $9,0 млрд до $10,0 млрд. Це негативно для гривні.

31 січня має відбутися засідання ФРС, а 2 лютого вийде звіт з американського ринку праці. З ймовірністю на 97,4% американський регулятор збереже облікову ставку на рівні 5,5%. Але інвесторів цікавлять плани щодо зниження у березні. Останні коментарі чиновників ФРС говорять про ще одне збереження ставки. Для долара це позитивно.

Які глобальні чинники впливають на курс гривні в січні та лютому

Зараз курс нацвалюти залежить від багатьох чинників, серед яких – політика НБУ, міжнародна допомога, психологічний стан населення. Начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий вирішив розібрати ці фактори та їх вплив на гривню більш детально:

Перший фактор. Реалізація стратегії на подальшу лібералізацію валютного ринку . Тобто, мова йде про режим "керованої гнучкості" та “мінімізацію множинності курсів”.

За словами експерта, у лютому курсова ситуація на ринку залежатиме головним чином від дій регулятора, а саме від "нагляду" над співвідношенням попиту та пропозиції на міжбанку. Відповідно, на ринку можливі періодичні валютні вливання (інтервенції), що можуть скласти до $3 млрд.

"При цьому ми припускаємо, що обсяги інтервенцій з тижня в тиждень можуть варіюватися в межах $600-900 млн. Але це залежатиме від поточного рівня попиту", - каже банкір в коментарі Delo.ua.

Другий фактор. Міжнародна фінансова допомога. Нагадуємо, на початку лютого мають бути ухвалені 2 пакети допомоги від ЄС та США на €50 млрд та $61 млрд відповідно. Ці рішення очікуються 1 та 2 лютого.

Важливість цих рішень важко переоцінити: адже частина фінансів буде спрямована на покриття величезних видатків держбюджету, звертає увагу Лєсовий. Для розуміння: щомісяця Україна потребуватиме до $3 млрд.

"Ці гроші дадуть змогу не лише вижити країні в умовах війни, а й розвивати економіку країни. Також частина цієї допомоги матиме суто військове призначення, адже триває війна, в якій ми повинні здолати ворога", - пояснює експерт.

Третій фактор. Експортний розвиток , тобто, Україна має остаточно розв'язати проблеми блокування західних кордонів.

Четвертий фактор. Розвиток економіки . Наша країна знаходиться в складних умовах, тож логічно, що потрібно створити умови для створення нових робочих місць, сплати заробітних плат "в білу" та ін.

П’ятий фактор. Події на фронті . Від цих новин залежать все сегменти життя в Україні.

Шостий фактор. Психологічний стан суспільства . В країні треба створити умови, щоб уникати будь-яких панічних та ажіотажних настроїв, що можуть суто ірраціонально позначитися на всіх сферах економіки та життя.

На які зміни чекає курс гривні на початку лютого

Тарас Лєсовий впевнений, що в лютому баланс на міжбанку має бути збережено, при цьому курсоутворення може бути відносно вільним. Таким чином, основні характеристики міжбанківського курсу мають бути такими:

різниця між купівлею та продажу не перевищить 0,1 грн,

поточні (щоденні) коливання будуть в межах 0,2 грн.

Готівковий ринок традиційно залежитиме від міжбанку: "На цей курс впливатиме курс міжбанку з додаванням відсотка заробітку фінустанов. Ми припускаємо, що готівковий курс в середньому буде до 0,6 грн вище за міжбанк", - каже банкір.

Це значить, що готівковий ринок буде вести себе наступним чином:

Щоденні зміни очікуються в межах 0,3-0,5 грн,

Різниця між купівлею та продажем буде до 0,5 грн.

"Важлива ремарка: це стосуватиметься курсу купівлі, а різниця в курсах продажу може сягати 1 грн і вище. Це можливо у випадку надмірного попиту на готівку. Також з метою застрахувати власні ризики, обмінні пункти можуть підняти курс продажу", - каже Лєсовий.

Який курс гривні очікує українців у січні ті лютому

Максим Орищак з ЦБТ вважає, що у новому тижні варто очікувати наступний курс нацвалюти:

офіційний курс НБУ може знаходитися у діапазоні 37,40-37,70 грн/$ .

. середній курс долара у банках країни може перебувати у діапазоні 38,20-38,50 грн/$.

"Через слабку активність на валютному ринку України курсова волатильність може залишатися низькою. Якщо НБУ збереже обсяг валютних інтервенцій на рівні $500-600 млн., тоді зниження української валюти буде мінімальним", - каже Орищак.

А за оцінками Тараса Лєсового, поточний курс наприкінці січня й протягом лютого буде такий: