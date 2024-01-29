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Що з курсом у лютому. Нацвалюта має шанси на стабільність
Минулого тижня курс НБУ виріс на 6 копійок. Якщо 22 січня нацвалюта коштувала 37,52 грн/$, то вже 28 січня цей показник дійшов до 37,58 грн/$. Також зріс курс долара на міжбанківському та готівковому ринкам. Але незважаючи на невелику девальвацію гривні, експерти впевнені: в лютому курс має залишатися стабільним.
- Як змінювався курс на міжбанку та на готівковому ринку
- Що впливало на курс гривні з 22 до 28 січня
- Які події впливатимуть на курс з 29 січня до 4 лютого
- Які глобальні чинники впливають на курс гривні в січні та лютому
- На які зміни чекає курс гривні на початку лютого
- Який курс гривні очікує українців у січні ті лютому
Як змінювався курс на міжбанку та на готівковому ринку
На четвертому тижні січня НБУ проводив традиційні валютні інтервенції:
- купив $0,52 млн.
- продав $421,3 млн.
Це значить, що резерви регулятора стали менше на $420,7 млн.
За даними "Укрдилинг", в цей період на міжбанку ситуація розвивалась наступним чином:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- 22 січня гривня торгувалась в межах 37,42-37,46 грн/$.
- 26 січня нацвалюту можна було продати чи придбати по 37,75-37,79 грн/$.
Таким чином, міжбанківський курс гривні виріс на 33 коп.
А на готівковому ринку, за даними finance.ua, настрій в нацвалюти був такий:
- 22 січня курс знаходився на рівні 37,59-38,20 грн/$.
- 28 січня долар виріс до 37,73-38,28 грн/$.
Це означає, що курс виріс на 8-14 коп.
Що впливало на курс гривні з 22 до 28 січня
Минулого тижня активність на валютному ринку України була мінімальною, тобто, курсова волатильність практично була відсутня, говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua.
"Офіційний курс НБУ виріс на 0,15% до 37,58 гривень. Середній курс долара США у банках країни не змінився, він залишився на рівні 38,25 гривні", - зазначає експерт.
За оцінками Орищака, на стабільну ситуацію на валютному ринку впливали такі фактори:
- Головною економічною подією на внутрішньому контурі було засідання Нацбанку. Консенсус-прогноз передбачав, що регулятор залишить відсоткову ставку на рівні 15,00%. Так і вийшло.
"З огляду на те, що місячна інфляція в Україні поступово прискорюється, збереження ставки на високому рівні має підтримувати курс гривні", - акцентує економіст.
- Сезонне зниження ділової активності також допомагає гривні. Попит на валюту знижується.
"Це добре видно з 20% скорочення обсягу валютних інтервенцій НБУ до $530,9 млн. на тиждень та одночасного збереження курсової стабільності гривні", - звертає увагу Орищак.
- На зовнішньому контурі, увага інвесторів була прикута до статистики зі США. Американський ВВП за четвертий квартал 2023 року та ділова активність (PMI) за грудень перевершили очікування Уолл-стріт.
"Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність першого зниження ставки ФРС різко знизилася. Це є позитивним для долара, він зміцнився до євро на 0,3%", - пояснює Максим Орищак.
Які події впливатимуть на курс з 29 січня до 4 лютого
Максим Орищак каже, що на цьому тижні на валютний ринок будуть впливати публікація чергової статистики та рішення ФРС. Зокрема:
- 31 січня в Україні вийде статистика щодо рахунку поточних операцій за грудень. Дефіцит платіжного балансу може зрости до рекордних значень із $9,0 млрд до $10,0 млрд. Це негативно для гривні.
- 31 січня має відбутися засідання ФРС, а 2 лютого вийде звіт з американського ринку праці. З ймовірністю на 97,4% американський регулятор збереже облікову ставку на рівні 5,5%. Але інвесторів цікавлять плани щодо зниження у березні. Останні коментарі чиновників ФРС говорять про ще одне збереження ставки. Для долара це позитивно.
Які глобальні чинники впливають на курс гривні в січні та лютому
Зараз курс нацвалюти залежить від багатьох чинників, серед яких – політика НБУ, міжнародна допомога, психологічний стан населення. Начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий вирішив розібрати ці фактори та їх вплив на гривню більш детально:
Перший фактор. Реалізація стратегії на подальшу лібералізацію валютного ринку. Тобто, мова йде про режим "керованої гнучкості" та “мінімізацію множинності курсів”.
За словами експерта, у лютому курсова ситуація на ринку залежатиме головним чином від дій регулятора, а саме від "нагляду" над співвідношенням попиту та пропозиції на міжбанку. Відповідно, на ринку можливі періодичні валютні вливання (інтервенції), що можуть скласти до $3 млрд.
"При цьому ми припускаємо, що обсяги інтервенцій з тижня в тиждень можуть варіюватися в межах $600-900 млн. Але це залежатиме від поточного рівня попиту", - каже банкір в коментарі Delo.ua.
Другий фактор. Міжнародна фінансова допомога. Нагадуємо, на початку лютого мають бути ухвалені 2 пакети допомоги від ЄС та США на €50 млрд та $61 млрд відповідно. Ці рішення очікуються 1 та 2 лютого.
Важливість цих рішень важко переоцінити: адже частина фінансів буде спрямована на покриття величезних видатків держбюджету, звертає увагу Лєсовий. Для розуміння: щомісяця Україна потребуватиме до $3 млрд.
"Ці гроші дадуть змогу не лише вижити країні в умовах війни, а й розвивати економіку країни. Також частина цієї допомоги матиме суто військове призначення, адже триває війна, в якій ми повинні здолати ворога", - пояснює експерт.
Третій фактор. Експортний розвиток, тобто, Україна має остаточно розв'язати проблеми блокування західних кордонів.
Четвертий фактор. Розвиток економіки. Наша країна знаходиться в складних умовах, тож логічно, що потрібно створити умови для створення нових робочих місць, сплати заробітних плат "в білу" та ін.
П’ятий фактор. Події на фронті. Від цих новин залежать все сегменти життя в Україні.
Шостий фактор. Психологічний стан суспільства. В країні треба створити умови, щоб уникати будь-яких панічних та ажіотажних настроїв, що можуть суто ірраціонально позначитися на всіх сферах економіки та життя.
На які зміни чекає курс гривні на початку лютого
Тарас Лєсовий впевнений, що в лютому баланс на міжбанку має бути збережено, при цьому курсоутворення може бути відносно вільним. Таким чином, основні характеристики міжбанківського курсу мають бути такими:
- різниця між купівлею та продажу не перевищить 0,1 грн,
- поточні (щоденні) коливання будуть в межах 0,2 грн.
Готівковий ринок традиційно залежитиме від міжбанку: "На цей курс впливатиме курс міжбанку з додаванням відсотка заробітку фінустанов. Ми припускаємо, що готівковий курс в середньому буде до 0,6 грн вище за міжбанк", - каже банкір.
Це значить, що готівковий ринок буде вести себе наступним чином:
- Щоденні зміни очікуються в межах 0,3-0,5 грн,
- Різниця між купівлею та продажем буде до 0,5 грн.
"Важлива ремарка: це стосуватиметься курсу купівлі, а різниця в курсах продажу може сягати 1 грн і вище. Це можливо у випадку надмірного попиту на готівку. Також з метою застрахувати власні ризики, обмінні пункти можуть підняти курс продажу", - каже Лєсовий.
Який курс гривні очікує українців у січні ті лютому
Максим Орищак з ЦБТ вважає, що у новому тижні варто очікувати наступний курс нацвалюти:
- офіційний курс НБУ може знаходитися у діапазоні 37,40-37,70 грн/$.
- середній курс долара у банках країни може перебувати у діапазоні 38,20-38,50 грн/$.
"Через слабку активність на валютному ринку України курсова волатильність може залишатися низькою. Якщо НБУ збереже обсяг валютних інтервенцій на рівні $500-600 млн., тоді зниження української валюти буде мінімальним", - каже Орищак.
А за оцінками Тараса Лєсового, поточний курс наприкінці січня й протягом лютого буде такий:
- на міжбанку коридор можливих змін може коливатися в межах 37-39 грн/$ та 40,5-42,5 грн/€,
- на готівковому ринку - 37,5-39,5 грн/$ та 40-43 грн/€.