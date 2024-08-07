Двум страховщикам аннулированы лицензии, еще один начал добровольный выход с рынка

Национальный банк предоставил разрешение ОДО "СК "Варто" на добровольный выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка. ОДО "СК "Астрамед" и АО "СК "ИНГО Жизнь" на основании собственных заявлений Национальный банк аннулировал лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решение о выходе ОДО “СК Варто” с рынка путем выполнения страхового портфеля и утверждения плана выхода было принято на общем собрании участников страховщика (протокол от 18 июля). После завершения процедуры выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля ОДО "СК "Варто" обязано обратиться в Национальный банк с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление страховой деятельности.

В соответствии с поданной ОДО "СК "Варто" отчетности за 2023 год страховой портфель компании формировался за счет платежей по договорам медицинского страхования — 100%. Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 29,594 млн грн, сформированные страховые резервы – 3,007 млн грн. За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 15,422 млн. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,07%.

Кроме того, НБУ предоставил 5 июля ОДО "СК "Астрамед" и 28 июня АО "СК "ИНГО Жизнь" разрешения на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал страховщикам планы выхода с рынка. Согласно представленной ОДО “СК “Астрамед” отчетности за 2023 год страховой портфель компании формировался в основном за счет платежей по договорам страхования имущества – 90%. Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 26,97 млн. грн., сформированные страховые резервы – 7,855 млн. грн.

За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 3,754 млн. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,07%. Согласно отчетности АО "СК "ИНГО Жизнь" за 2023 год страховой портфель компании формировался в основном за счет других видов накапливаемого страхования — 91% и других видов страхования жизни — 8%. Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 293 тыс. грн, сформированные страховые резервы – 7,552 млн. грн.

За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 3,968 млн. грн. Доля компании по резервам по страхованию жизни на страховом рынке составляет 0,04%.

Как сообщается, такие решения комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял 2 августа.

Напомним, Национальный банк Украины предоставил разрешение ЧАО "Страховое Общество "Гарантия" на добровольный выход с рынка путем передачи страхового портфеля. Еще пяти страховщикам на основании своих заявлений регулятор аннулировал лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений.