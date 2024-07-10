Минус один банк и 24 финучреждения: как изменился финансовый рынок Украины

В течение июня количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 990 (с 1014 в мае), а количество банков сократилось на один – до 62.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Какие перемены произошли на финансовом рынке в июне?

Отмечается, что в июне из реестров исключены 12 финансовых компаний, один life-страховщик, три ломбарда и один кредитный союз принудительно, по инициативе заявителя – четыре life-страховщика и четыре кредитных союза.

Одновременно одна финансовая компания включена в Государственный реестр финансовых учреждений.

В течение июня также трем финансовым компаниям, одному страховщику и одному кредитному союзу аннулированы все лицензии принудительно, еще девяти финансовым компаниям, четырем страховщикам, трем ломбардам и четырем союзам – добровольно (на основании поданных ими заявлений).

22 финансовым компаниям и одному страховщику Национальный банк согласовал сужение объема лицензии.

По состоянию на 30 июня на рынке небанковских финансовых услуг работало 548 финансовых компаний (в мае было 555), 78 страховщиков non-life (было 83), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 116 ломбардов (было 119), 120 кредитных союзов (было 125), 1 лизингодатель (было 5, но 4 в результате переоформления лицензий получили статус финансового учреждения), 40 страховых брокеров (количество не изменилось) и 74 коллекторские компании (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (количество не изменилось) и 31 небанковскую финансовую группу (предыдущее количество – 27).

На платежном рынке действует 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

В то же время рынок предоставлятелей финансовых платежных услуг не изменился: на рынке работают 20 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк – эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 44 коммерческих агента (было 42) и 36 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).

Как сообщается, в июне в НБУ поступил 501 запрос от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов по финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям составило 292, страховщиков – 125, кредитных союзов и коллекторских компаний – 49, банков – 31, операторов платежных услуг – 4.

Напомним, по данным НБУ, количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1045 года (по состоянию на 30 апреля 2024 года) до 1014 года (по состоянию на 31 мая 2024 года).

В Украине стало на один банк меньше

27 июня 2024 года НБУ отозвал банковскую лицензию у АО "Альпари банк" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков.

12 декабря 2023 единственный акционер АО "Альпари банк" принял решение о прекращении осуществления этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 14 мая 2024 года АО "Альпари банк" завершил осуществление банковской деятельности.

"Альпари банк" является самым маленьким банком в Украине, по состоянию на 2021 год имел только одно отделение. По состоянию на 1 января 2024 года объем чистых активов банка составил всего 193,4 миллиона гривен, что составляет 0,007% от общих активов банковской системы страны.

Количество вкладчиков банка составило 6176 человек, а сумма вкладов равнялась 679 миллионам гривен. По результатам 2023 года банк понес убытки на сумму 6 миллионов гривен.

Все акции банка принадлежат Бахтаре Хедаятоллаху, гражданину Украины, проживающему в ОАЭ.

Закрытие Альпари банка банкиры называют мирным, поскольку еще до сдачи лицензии он успел рассчитаться со всеми вкладчиками — юридическими и физлицами. Фонду гарантирования вкладов физлиц не придется производить никаких выплат. В отчетности зафиксированы нули по депозитным портфелям населения и бизнеса, а также общие активы на 178,1 млн грн и убыток в 3,8 млн грн по состоянию на 1 мая 2024 года.