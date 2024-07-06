НБУ оштрафовал Moneyveo и Юнекс Банк на миллионы гривен

Национальный банк Украины в июне 2024 года применил к двум банкам и девяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что финучреждения были наказаны за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Так, НБУ применил меры влияния к АО "Юнекс Банк" и наложил на него штраф в размере 3 862 100 грн.

На АО "ЕПБ" регулятор наложил штраф в размере 51 000 грн.

ООО "Манивео скорая финансовая помощь" ( небанк Moneyveo) получил штраф в размере 13 001 500 грн, а ООО "ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР" ( "Швидко Гроші") – штраф в размере 6 213 980,52 грн.

ООО "ФК "ЭВО" оштрафован на 255 000 грн, ООО "ИФГ", ООО "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" получили штрафы в размере 51 000 грн каждое учреждение.

Напомним, недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременное представление отчетности, а финкомпании "ФинСоле" аннулировал лицензию.

А в мае НБУ наложил штрафы на три банка на 55 млн грн – за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Ранее НБУ аннулировал семи небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений. Еще семи – изменил объем лицензии на деятельность финансовой компании.