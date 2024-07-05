Нацбанк предложил ужесточить внутренние проверки для платежных учреждений

Национальный банк Украины предлагает ужесточить требования к корпоративному управлению, системе внутреннего контроля и управлению рисками для платежных учреждений.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"НБУ обнародовал для обсуждения проект Положения о требованиях к системе управления предоставлятеля финансовых платежных услуг (далее – Положение), которым предусмотрены требования к системе корпоративного управления, системе внутреннего контроля и управления рисками с целью обеспечения выполнения Закона Украины "О платежных услугах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что положения будут распространяться на платежные учреждения (кроме малых), учреждения электронных денег и операторов почтовой связи, имеющие право предоставлять финансовые платежные услуги, а также филиалы иностранных платежных учреждений и иностранных учреждений электронных денег.

В Положении, в частности, определено:

обязанность небанковских предоставлятелей платежных услуг создавать в своей структуре отдельные подразделения внутреннего аудита, по управлению рисками и контролю за соблюдением норм (комплаенс) или возложить выполнение соответствующих функций на внутреннего аудитора/главного внутреннего аудитора, главного риск-менеджера, главного комплаенса-менеджера;

внедрение права вето риск-менеджера, комплаенс-менеджера на решение исполнительного органа по вопросам, относящимся/влияющим на:

- бизнес-модель небанковского поставщика финансовых платежных услуг;

– систему внутреннего контроля, систему управления рисками;

- тарифную политику предоставлятеля финансовых платежных услуг;

- установленный риск-аппетит и/или утвержденные лимиты риска;

перечень и требования к ключевым внутренним документам по вопросам системы управления, в частности положений о системе внутреннего контроля, о контроле за соблюдением норм (комплаенс), о внутреннем аудите, а также кодексе поведения (этики) и предотвращении конфликтов интересов, стратегии управления рисками, декларации склонности к рискам, политикам управления рисками/отдельными видами рисков;

подходы к управлению операционными рисками, в частности, по их выявлению, измерению, мониторингу, контролю, отчетности и минимизации.

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам:

Национальный банк принимает замечания и предложения к проекту с 28 июня по 12 июля 2024 года по определенной форме.

Напомним, в апреле 2024 года Национальный банк Украины обновил порядок осуществления безвыездного надзора, выездных проверок банков и небанковских учреждений по финансовому мониторингу, валютному и санкционному законодательству.