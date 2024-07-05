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Нацбанк предложил ужесточить внутренние проверки для платежных учреждений
Национальный банк Украины предлагает ужесточить требования к корпоративному управлению, системе внутреннего контроля и управлению рисками для платежных учреждений.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"НБУ обнародовал для обсуждения проект Положения о требованиях к системе управления предоставлятеля финансовых платежных услуг (далее – Положение), которым предусмотрены требования к системе корпоративного управления, системе внутреннего контроля и управления рисками с целью обеспечения выполнения Закона Украины "О платежных услугах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что положения будут распространяться на платежные учреждения (кроме малых), учреждения электронных денег и операторов почтовой связи, имеющие право предоставлять финансовые платежные услуги, а также филиалы иностранных платежных учреждений и иностранных учреждений электронных денег.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В Положении, в частности, определено:
- обязанность небанковских предоставлятелей платежных услуг создавать в своей структуре отдельные подразделения внутреннего аудита, по управлению рисками и контролю за соблюдением норм (комплаенс) или возложить выполнение соответствующих функций на внутреннего аудитора/главного внутреннего аудитора, главного риск-менеджера, главного комплаенса-менеджера;
- внедрение права вето риск-менеджера, комплаенс-менеджера на решение исполнительного органа по вопросам, относящимся/влияющим на:
- бизнес-модель небанковского поставщика финансовых платежных услуг;
– систему внутреннего контроля, систему управления рисками;
- тарифную политику предоставлятеля финансовых платежных услуг;
- установленный риск-аппетит и/или утвержденные лимиты риска;
- перечень и требования к ключевым внутренним документам по вопросам системы управления, в частности положений о системе внутреннего контроля, о контроле за соблюдением норм (комплаенс), о внутреннем аудите, а также кодексе поведения (этики) и предотвращении конфликтов интересов, стратегии управления рисками, декларации склонности к рискам, политикам управления рисками/отдельными видами рисков;
- подходы к управлению операционными рисками, в частности, по их выявлению, измерению, мониторингу, контролю, отчетности и минимизации.
Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам:
Национальный банк принимает замечания и предложения к проекту с 28 июня по 12 июля 2024 года по определенной форме.
Напомним, в апреле 2024 года Национальный банк Украины обновил порядок осуществления безвыездного надзора, выездных проверок банков и небанковских учреждений по финансовому мониторингу, валютному и санкционному законодательству.