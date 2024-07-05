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Нацбанк запропонував посилити внутрішні перевірки для платіжних установ
Національний банк України пропонує посилити вимоги до корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками для платіжних установ.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
"НБУ оприлюднив для обговорення проєкт Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг (далі – Положення), яким передбачено вимоги до системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками з метою забезпечення виконання Закону України "Про платіжні послуги", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що положення поширюватиметься на платіжні установи (крім малих), установи електронних грошей та операторів поштового зв’язку, які мають право надавати фінансові платіжні послуги, а також філії іноземних платіжних установ та іноземних установ електронних грошей.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
У Положенні, зокрема, визначено:
- обов’язок небанківських надавачів платіжних послуг створювати у своїй структурі окремі підрозділи внутрішнього аудиту, з управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або покласти виконання відповідних функцій на внутрішнього аудитора / головного внутрішнього аудитора, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера;
- впровадження права вето ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера на рішення виконавчого органу з питань, які стосуються / впливають на:
- бізнес-модель небанківського надавача фінансових платіжних послуг;
- систему внутрішнього контролю, систему управління ризиками;
- тарифну політику надавача фінансових платіжних послуг;
- встановлений ризик-апетит та/або затверджені ліміти ризику;
- перелік та вимоги до ключових внутрішніх документів із питань системи управління, зокрема положень про систему внутрішнього контролю, про контроль за дотриманням норм (комплаєнс), про внутрішній аудит, а також кодексу поведінки (етики) та запобігання конфліктам інтересів, стратегії управління ризиками, декларації схильності до ризиків, політик управління ризиками / окремими видами ризиків;
- підходи до управління операційними ризиками, зокрема щодо їх виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та мінімізації.
Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:
Зазначається, що Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту з 28 червня до 12 липня 2024 року за визначеною формою.
Нагадаємо, у квітні 2024 року Національний банк України оновив порядок здійснення безвиїзного нагляду, виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.