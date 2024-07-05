Нацбанк запропонував посилити внутрішні перевірки для платіжних установ

Національний банк України пропонує посилити вимоги до корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками для платіжних установ.

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Про це повідомила пресслужба регулятора.

"НБУ оприлюднив для обговорення проєкт Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг (далі – Положення), яким передбачено вимоги до системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками з метою забезпечення виконання Закону України "Про платіжні послуги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що положення поширюватиметься на платіжні установи (крім малих), установи електронних грошей та операторів поштового зв’язку, які мають право надавати фінансові платіжні послуги, а також філії іноземних платіжних установ та іноземних установ електронних грошей.

У Положенні, зокрема, визначено:

обов’язок небанківських надавачів платіжних послуг створювати у своїй структурі окремі підрозділи внутрішнього аудиту, з управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або покласти виконання відповідних функцій на внутрішнього аудитора / головного внутрішнього аудитора, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера;

впровадження права вето ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера на рішення виконавчого органу з питань, які стосуються / впливають на:

- бізнес-модель небанківського надавача фінансових платіжних послуг;

- систему внутрішнього контролю, систему управління ризиками;

- тарифну політику надавача фінансових платіжних послуг;

- встановлений ризик-апетит та/або затверджені ліміти ризику;

перелік та вимоги до ключових внутрішніх документів із питань системи управління, зокрема положень про систему внутрішнього контролю, про контроль за дотриманням норм (комплаєнс), про внутрішній аудит, а також кодексу поведінки (етики) та запобігання конфліктам інтересів, стратегії управління ризиками, декларації схильності до ризиків, політик управління ризиками / окремими видами ризиків;

підходи до управління операційними ризиками, зокрема щодо їх виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та мінімізації.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зазначається, що Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту з 28 червня до 12 липня 2024 року за визначеною формою.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Національний банк України оновив порядок здійснення безвиїзного нагляду, виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.