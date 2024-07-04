Верховний Суд зобов’язав стягнути з ексвласника Імексбанку борг перед НБУ на суму 309 млн грн

Велика Палата Верховного Суду 12 червня 2024 року, розглянувши касаційну скаргу колишнього власника АТ "Імексбанк" Леоніда Клімова, залишила в силі рішення суду апеляційної інстанції про стягнення з нього 309 млн грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше кредитом рефінансування.

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби регулятора.

За словами начальника управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту Національного банку Сергія Бойко, Велика Палата Верховного Суду своїм рішенням нарешті поставила крапку в довготривалому спорі, підтвердивши законність вимог НБУ та безпідставність тверджень Леоніда Клімова про відсутність його обов’язку як поручителя з повернення коштів за кредитом рефінансування.

"Рішення відкриває можливість поновити примусове виконання рішення суду апеляційної інстанції про стягнення з Леоніда Клімова коштів на користь Національного банку та спрямувати стягнуті кошти на погашення боргу Імексбанку за кредитом", – додав він.

Як виник багатомільйонний борг

В НБУ нагадали, що в 2014 році регулятор надав АТ "Імексбанк" кредит для підтримки ліквідності на суму 300 млн грн. Леонід Клімов, який на той момент був власником АТ "Імексбанк", уклав із Національним банком договір поруки, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості АТ "Імексбанк" перед Національним банком.

"Оскільки Леонід Клімов добросовісно не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, Національний банк в січні 2016 року звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку", - йдеться в повідомленні регулятора.

Приморський районний суд міста Одеси 16 березня 2016 року повністю задовільнив позов Національного банку до Леоніда Клімова про стягнення з нього 309 млн грн на користь Національного банку.

Своєю чергою Апеляційний суд Одеської області 15 липня 2016 року задовольнив апеляційну скаргу Леоніда Клімова та скасував рішення суду першої інстанції.

Вищий спеціалізований суд України 04 жовтня 2017 року частково задовольнив касаційну скаргу Національного банку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час нового розгляду справи Приморський районного суду міста Одеси 14 грудня 2018 року відмовив Національному банку в позові, водночас Одеський апеляційний суд 24 листопада 2020 року задовольнив апеляційну скаргу Національного банку, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове судове рішення про задоволення позову.

Залишок заборгованості АТ "Імексбанк" перед Національним банком за кредитами рефінансування становить 3,004 млрд грн.

Ліквідація Імексбанку

Нагадаємо, Імексбанк був визнаний неплатоспроможним 26 січня 2015 року, а наступного дня до банку було введено тимчасову адміністрацію.

21 травня того ж року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Імексбанку, після чого виконавча дирекція Фонду гарантування 27 травня схвалила початок ліквідації цієї фінустанови.

У січні 2017 року Головне слідче управління Національної поліції оголосило про підозру ексглаві правління Імексбанку Юрію Граматику. Йому інкримінували вчинення злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах".

Імексбанк контролювався ексдепутатом Верховної Ради від Партії регіонів Леонідом Клімовим.