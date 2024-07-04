Верховный Суд обязал взыскать с экс-владельца Имэксбанка долг перед НБУ на сумму 309 млн грн

Большая Палата Верховного Суда 12 июня 2024 года, рассмотрев кассационную жалобу бывшего собственника АО "Имэксбанк" Леонида Климова, оставила в силе решение суда апелляционной инстанции о взыскании с него 309 млн грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по предоставленному ранее кредиту.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

По словам начальника управления правовой и судебной работы с проблемными активами Юридического департамента Национального банка Сергея Бойко, Большая Палата Верховного Суда своим решением наконец-то поставила точку в длительном споре, подтвердив законность требований НБУ и безосновательность утверждений Леонида Климова об отсутствии его обязанности в качестве поручителя по возвращению средств по кредиту рефинансирования.

"Решение открывает возможность возобновить принудительное исполнение решения суда апелляционной инстанции о взыскании с Леонида Климова средств в пользу Национального банка и направить взысканные средства на погашение долга Имэксбанку по кредиту", – добавил он.

Как возник многомиллионный долг

В НБУ напомнили, что в 2014 году регулятор предоставил АО "Имэксбанк" кредит для поддержания ликвидности на сумму 300 млн. грн. Леонид Климов, на тот момент являвшийся владельцем АО "Имэксбанк", заключил с Национальным банком договор поручительства, взяв на себя личные обязательства за погашение задолженности АО "Имэксбанк" перед Национальным банком.

"Поскольку Леонид Климов добросовестно не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, Национальный банк в январе 2016 года обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке", - говорится в сообщении регулятора.

Приморский районный суд города Одессы 16 марта 2016 года полностью удовлетворил иск Национального банка к Леониду Климову о взыскании с него 309 млн грн в пользу Национального банка.

Апелляционный суд Одесской области 15 июля 2016 года удовлетворил апелляционную жалобу Леонида Климова и отменил решение суда первой инстанции.

Высший специализированный суд Украины 04 октября 2017 частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка, отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Во время нового рассмотрения дела Приморский районный суд города Одессы 14 декабря 2018 года отказал Национальному банку в иске, в то же время Одесский апелляционный суд 24 ноября 2020 года удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка, отменил решение суда первой инстанции и принял новое судебное решение об удовлетворении иска.

Остаток задолженности АО "Имэксбанк" перед Национальным банком по кредитам рефинансирования составляет 3,004 млрд грн.

Ликвидация Имексбанка

Напомним, Имексбанк был признан неплатежеспособным 26 января 2015 года, а на следующий день в банк была введена временная администрация.

21 мая того же года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Имэксбанка, после чего исполнительная дирекция Фонда гарантирования 27 мая одобрила начало ликвидации этого финучреждения.

В январе 2017 года Главное следственное управление Национальной полиции объявило о подозрении экс-главе правления Имэксбанка Юрию Граматику. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".

Имэксбанк контролировался экс-депутатом Верховной Рады от Партии регионов Леонидом Климовым.