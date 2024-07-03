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ПриватБанк вошел в ТОП-20 крупнейших эквайеров Европы: что повлияло на рейтинг
ПриватБанк стал единственным банком из Украины, вошедшим в ТОП-20 рейтинга крупнейших эквайеров Европы по версии Nilson Report. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно исследованию, по результатам 2023 года ПриватБанк занял 17 место среди крупнейших европейских эквайеров. Кроме того, за последний год количество оплат картами через экосистему банка выросло на 33%, а объемы оплат клиентов увеличились на 43%.
Согласно сообщению руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, ПриватБанк обеспечивает работу 200 тысяч клиентов в торговой сети Украины, предоставляя им 283 тысяч POS-терминалов, более 25 тысяч приложений "Терминал" и сервис онлайн-эквайринга LiqPay. Ежедневно через экосистему банка производится около 10 миллионов безналичных оплат.
Напомним, в конце октября прошлого года ПриватБанк запустил приложение "Терминал" для iPhone. Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала. На сегодняшний день, ПриватБанк – единственный банк в Украине, который имеет приложение для iPhone.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд грн.
По количеству оплат через "Терминал" и смартфон лидируют продуктовые магазины - почти 600 тыс. в год, и общепит - 420 тысяч. Самый средний чек - в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).
В июне 2024 г. ПриватБанк открыл возможность интеграции приложения "Терминал" для приема безналичных платежей со смартфонов на Android и iOS в другие приложения и приложения.
Источник фото: ua.depositphotos.com