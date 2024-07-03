ПриватБанк увійшов у ТОП-20 найбільших еквайєрів Європи: що вплинуло на рейтинг

ПриватБанк став єдиним банком з України, який увійшов до ТОП-20 рейтингу найбільших еквайєрів Європи за версією Nilson Report. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Згідно з дослідженням, за результатами 2023 року ПриватБанк посів 17 місце серед найбільших європейських еквайєрів. Крім того, за останній рік кількість оплат картками через екосистему банку зросла на 33%, а обсяги оплат клієнтів збільшилися на 43%.

Рейтинг Nilson Report. Фото: пресслужба ПриватБанку

Згідно з повідомленням керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, ПриватБанк забезпечує роботу 200 тисяч клієнтів у торговельній мережі України, надаючи їм 283 тисячі POS-терміналів, понад 25 тисяч застосунків "Термінал" та сервіс онлайн-еквайрингу LiqPay. Щодня через екосистему банку здійснюється близько 10 мільйонів безготівкових оплат.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року ПриватБанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу. На сьогодні, ПриватБанк - єдиний банк в Україні, який має застосунок для iPhone.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн.

За кількістю оплат через "Термінал" та смартфон лідирують продуктові крамниці - майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування - 420 тисяч. Найбільший середній чек - у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).

В червні 2024 року ПриватБанк відкрив можливість інтеграції застосунку "Термінал" для приймання безготівкових платежів зі смартфонів на Android та iOS в інші застосунки та програми.

Джерело фото: ua.depositphotos.com