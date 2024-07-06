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НБУ оштрафував Moneyveo, "Швидко Гроші" та Юнекс Банк на мільйони гривень
Національний банк України у червні 2024 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що фінустанови було покарано за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Так, НБУ застосував заходи впливу до АТ "Юнекс Банк" і наклав на нього штраф у розмірі 3 862 100 грн.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
На АТ "ЄПБ" регулятор наклав штраф у розмірі 51 000 грн.
ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (небанк Moneyveo) отримав штраф у розмірі 13 001 500 грн, а ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" ("Швидко Гроші")– штраф у розмірі 6 213 980,52 грн.
ТОВ "ФК "ЕВО" оштрафовано на 255 000 грн, ТОВ "ІФГ", ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" отримали штрафи у розмірі 51 000 грн кожній установі.
Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності, а фінкомпанії "ФінСоле" анулював ліцензію.
А у травні НБУ наклав штрафи на три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Раніше НБУ анулював семи небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ. Ще семи – змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії.