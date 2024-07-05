Не только "Укрпочта": финансовые услуги смогут предоставлять ритейлеры и почтовые операторы

Меморандум с Международным валютным фондом предусматривает комплексный подход к решению проблемы доступности финансовых услуг на прифронтовых или деоккупированных территориях и о какой-то отдельной истории вокруг создания банка на базе АО "Укрпочта" речь не идет.

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Об этом LIGA.net сообщили в НБУ.

НБУ против создания еще одного государственного банка

"Речь идет не о какой-то специализированной истории вокруг "Укрпочты", а о комплексном подходе к решению проблемы доступности финансовых услуг, который предусматривает стимулы для входа на финансовый рынок новых игроков, среди которых - почтовые операторы, ритейл и другие", - подчеркнули в НБУ.

Отмечается, что регулятор продолжает поддерживать основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, предполагающие уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе.

"Создание еще одного государственного банка не только не соответствует этой стратегии и нашим обязательствам перед МВФ, но и учитывая необходимость осуществления расходов на поддержку деятельности и развитие банка, создает дополнительную потенциальную нагрузку на бюджет", - пояснили в НБУ.

Мобильные финансовые отделения в регионах

Относительно пункта соглашения с МВФ, касающегося решения проблемы доступности финансовых услуг, этот комплексный подход в НБУ назвали "финансовой инклюзией". Речь идет о решении проблемы доступности финансовых услуг для бизнеса и населения, прежде всего, в прифронтовых или деоккупированных территориях.

При поддержке Всемирного банка НБУ начинает оценку регионов относительно доступности банковских услуг. До конца года планируется иметь все составляющие для запуска этого проекта.

В НБУ отметили, что для обеспечения этой "финансовой инклюзии" в таких регионах планируется использовать все имеющиеся возможности.

"С целью улучшения условий и для сохранения присутствия банков мы расширяем форматы физического обслуживания, создавая адаптированные форматы, такие как мобильные отделения, мобильные банкоматы и т.д. Также анализируем международную практику использования агентских каналов, чтобы сделать их максимально действенными", - уточнили в НБУ.

В настоящее время регулятор разрабатывает законопроект, который внесет в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии. К таким учреждениям будут иные требования, чем к классическим банкам, но их деятельность будет ограничена определенными операциями и услугами.

Речь идет о стимулах для входа на финансовый рынок новых игроков, таких как почтовые операторы, ритейлы и другие.

"Детали раскрывать пока не готовы, ключевая вещь – чтобы в направлении расширения финансовой инклюзии могли конкурировать разные игроки", – заявили в регуляторе.

МВФ согласился на создание почтового банка

Украина согласовала с МВФ создание специальных банков, которые будут предоставлять быстрый доступ к финансовым услугам на базе имеющейся почтовой инфраструктуры, прежде всего, в прифронтовых районах.

Отмечается, что украинское правительство должно разработать законопроект о новой специализированной и ограниченной банковской деятельности до конца июля 2024 года.

Такие специализированные банки будут подпадать под действие закона о банках и банковской деятельности. Они будут участвовать в украинской схеме страхования депозитов и будут строгие условия лимитов, которые накладываются на операции по кредитованию и финансированию.