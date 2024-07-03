НБУ дал разрешение шести страховщикам на выход с рынка, еще одному – аннулировал лицензию

Национальный банк Украины дал разрешение шести страховщикам на добровольный выход с рынка путем выполнения страхового портфеля. Еще одному страховщику НБУ аннулировал лицензию (в рамках процедуры добровольного выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля) и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что разрешение на выход из рынка путем исполнения страховых портфелей получили следующие компании:

Общество с дополнительной ответственностью "Нико Страхование" (ЕГРПОУ 33831166);

ПАО "Страховая компания "Мега-Полис" (ЕГРПОУ 30860173);

ПАО "Страховая компания "Юнивес" (ЕГРПОУ 32638319);

ПАО "Страховая компания "Сатис" (ЕГРПОУ 22963118);

ПАО "Украинская военно-страховая компания" (ЕГРПОУ 31304718);

АО "Страховая компания "Инго Жизнь" (ЕГРПОУ 35333145).

Регулятор отмечает, что по завершении процедуры выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля страховщики обязаны обратиться в Национальный банк с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление страховой деятельности.

Также сообщается, что Нацбанк принял решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключению из Государственного реестра финансовых учреждений ПАО СК "Энергорезерв" (ЕГРПОУ 22910777) на основании заявления страховщика.

Перед этим Национальный банк 3 июня 2024 года предоставил ЧАО СК "Энергорезерв" разрешение на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал страховщику план выхода из рынка путем его выполнения.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 28 июня 2024 года.

Напомним, недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременное представление отчетности, а финкомпании "ФинСоле" аннулировал лицензию.

А в мае НБУ наложил штрафы на три банка на 55 млн грн – за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также добавим, что Нацбанк аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".