НБУ дав дозвіл шести страховикам на вихід з ринку, ще одному – анулював ліцензію

Національний банк України надав дозвіл шістьом страховикам на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля. Ще одному страховику НБУ анулював ліцензію (в межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля) та виключив з Державного реєстру фінансових установ.

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Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що дозвіл на вихід з ринку шляхом виконання страхових портфелів отримали наступні компанії:

Товариство з додатковою відповідальністю "Ніко Страхування" (ЄДРПОУ 33831166);

ПАТ "Страхова компанія "Мега-Поліс" (ЄДРПОУ 30860173);

ПАТ "Страхова компанія "Юнівес" (ЄДРПОУ 32638319);

ПАТ "Страхова компанія "Сатіс" (ЄДРПОУ 22963118);

ПАТ "Українська військово-страхова компанія" (ЄДРПОУ 31304718);

АТ "Страхова компанія "Інго Життя" (ЄДРПОУ 35333145).

Регулятор зауважує, що після завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля страховики зобов’язані звернутися до Національного банку із заявою про анулювання ліцензії на здійснення страхової діяльності.

Також повідомляється, що Нацбанк прийняв рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключення з Державного реєстру фінансових установ ПАТ СК "Енергорезерв" (ЄДРПОУ 22910777) на підставі заяви страховика.

Перед цим Національний банк 3 червня 2024 року надав ПРАТ СК "Енергорезерв" дозвіл на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив страховику план виходу з ринку шляхом його виконання.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 червня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності, а фінкомпанії "ФінСоле" анулював ліцензію.

А у травні НБУ наклав штрафи на три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також додамо, що Нацбанк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".