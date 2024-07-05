Не тільки "Укрпошта": фінансові послуги зможуть надавати ритейлери й поштові оператори

Меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає комплексний підхід до розв'язання проблеми доступності фінансових послуг на прифронтових чи деокупованих територіях і про якусь окрему історію навколо створення банку на базі АТ “Укрпошта” не йдеться.

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Про це LIGA.net повідомили в НБУ.

НБУ проти створення ще одного державного банку

"Йдеться не про якусь спеціалізовану історію навколо "Укрпошти", а про комплексний підхід до розв'язання проблеми доступності фінансових послуг, який передбачає стимули для входу на фінансовий ринок нових гравців, серед яких — поштові оператори, ритейл та інші", – підкреслили в НБУ.

Зазначається, що регулятор продовжує підтримувати засади стратегічного реформування державного банківського сектору, які передбачають зменшення частки та концентрації держави в банківській системі.

"Створення ще одного державного банку не тільки не відповідає цій стратегії та нашим зобов’язанням перед МВФ, але й з огляду на необхідність здійснення витрат на підтримку діяльності та розвиток банку, створює додаткове потенційне навантаження на бюджет", – пояснили в НБУ.

Мобільні фінансові відділення у регіонах

Щодо пункту угоди з МВФ, який стосується розв'язання проблеми доступності фінансових послуг, то цей комплексний підхід у НБУ назвали "фінансовою інклюзією". Йдеться про розв’язання проблеми доступності фінансових послуг для бізнесу та населення насамперед у прифронтових чи деокуповані територіях.

За підтримки Світового банку НБУ розпочинає оцінку регіонів, щодо доступності банківських послуг. До кінця року планують мати всі складові для запуску цього проєкту.

У НБУ зауважили, що для забезпечення цієї "фінансової інклюзії" в таких регіонах планують використати всі наявні можливості.

"З метою покращення умов і для збереження присутності банків ми розширюємо формати фізичного обслуговування, створюючи адаптовані формати, як-от мобільні відділення, мобільні банкомати тощо. Також аналізуємо міжнародну практику використання агентських каналів, щоб зробити їх максимально дієвими", – уточнили в НБУ.

Наразі регулятор розробляє законопроєкт, який внесе до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії. До таких установ будуть інші вимоги, ніж до класичних банків, але і їхня діяльність буде обмежена певними операціями та послугами.

Йдеться про стимули для входу на фінансовий ринок нових гравців, таких як поштові оператори, ритейл та інших.

"Деталі розкривати наразі не готові, ключова річ – щоб у напрямку розширення фінансової інклюзії могли конкурувати різні гравці", – заявили у регуляторі.

МВФ погодився на створення поштового банку

Україна погодила з МВФ створення спеціальних банків, які надаватимуть швидкий доступ до фінансових послуг на базі наявної поштової інфраструктури, насамперед у прифронтових районах.

Зазначається, що український уряд має розробити законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність до кінця липня 2024 року.

Такі спеціалізовані банки підпадатимуть під дію закону про банки та банківську діяльність. Вони братимуть участь в українській схемі страхування депозитів і матимуть суворі умови лімітів, що накладаються на операції з кредитування та фінансування.