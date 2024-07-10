Мінус один банк та 24 фінустанови: як змінився фінансовий ринок України

Протягом червня кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 990 (із 1014 у травні), а кількість банків скоротилася на один – до 62.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Які зміни відбулися на фінансовому ринку в червні?

Зазначається, що у червні із реєстрів виключено 12 фінансових компаній, одного life-страховика, три ломбарди та одну кредитну спілку примусово, за ініціативою заявника – чотири life-страховики та чотири кредитні спілки.

Водночас одну фінансову компанію включено до Державного реєстру фінансових установ.

Протягом червня також трьом фінансовим компаніям, одному страховику та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії примусово, ще дев’ятьом фінансовим компаніям, чотирьом страховиками, трьом ломбардам та чотирьом спілкам – добровільно (на підставі поданих ними заяв).

22 фінансовим компаніям та одному страховику Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії.

Станом на 30 червня на ринку небанківських фінансових послуг працювали 548 фінансових компаній (у травні було 555), 78 страховиків non-life (було 83), 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 116 ломбардів (було 119), 120 кредитних спілок (було 125), 1 лізингодавець (було 5, але 4 внаслідок переоформлення ліцензій набули статусу фінансової установи), 40 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 31 небанківську фінансову групу (попередня кількість – 27).

На платіжному ринку діє 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас ринок надавачів фінансових платіжних послуг не змінився: на ринку працюють 20 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 44 комерційних агенти (було 42) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

Як повідомляється, у червні до НБУ надійшов 501 запит від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 292, страховиків – 125, кредитних спілок і колекторських компаній – 49, банків – 31, операторів платіжних послуг – 4.

Нагадаємо, за даними НБУ, кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1014 (станом на 31 травня 2024 року).

В Україні стало на один банк менше

27 червня 2024 року НБУ відкликав банківську ліцензію в АТ "Альпарі банк" та виключив відомості про нього із Державного реєстру банків.

12 грудня 2023 року єдиний акціонер АТ "Альпарі банк" ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 14 травня 2024 року АТ "Альпарі банк" завершив здійснення банківської діяльності.

"Альпарі банк" є найменшим банком в Україні, станом на 2021 рік мав лише одне відділення. На 1 січня 2024 року обсяг чистих активів банку становив лише 193,4 мільйони гривень, що складає 0,007% від загальних активів банківської системи країни.

Кількість вкладників банку становила 6176 осіб, а сума вкладів дорівнювала 679 мільйонів гривень. За результатами 2023 року банк зазнав збитків на суму 6 мільйонів гривень.

Усі акції банку належать Бахтарі Хедаятоллаху, громадянину України, який проживає в ОАЕ.

У 2018 році наглядову раду фінустанови очолив колишній президент України, ексглава Нацбанку та уряду Віктор Ющенко (він змінив на цій посаді економіста та політика Володимира Ланового).Але великих проривів у роботі "Альпарі банку" не сталося. В результаті Ющенко залишив цей банк за день до початку великої війни, 23 лютого 2022 року.

Закриття "Альпарі банку" банкіри називають мирним, оскільки ще до здачі ліцензії він встиг розрахуватися з усіма вкладниками — юридичними та фізособами. Фонду гарантування вкладів фізосіб не доведеться робити жодних виплат. У звітності зафіксовано нулі за депозитними портфелями населення та бізнесу, а також загальні активи на 178,1 млн грн та збиток у 3,8 млн грн станом на 1 травня 2024 року.