Двом страховикам анульовано ліцензії, ще один розпочав добровільний вихід з ринку

Національний банк надав дозвіл ТДВ “СК “Варто” на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку. ТДВ “СК “Астрамед” та АТ “СК “ІНГО Життя” на підставі власних заяв Національний банк анулював ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключив з Державного реєстру фінансових установ.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що рішення про вихід ТДВ “СК “Варто” з ринку шляхом виконання страхового портфеля та затвердження плану виходу було ухвалене на загальних зборах учасників страховика (протокол від 18 липня). Після завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ТДВ “СК “Варто” зобов’язане звернутися до Національного банку із заявою про анулювання ліцензії на здійснення страхової діяльності.

Відповідно до поданої ТДВ “СК “Варто” звітності за 2023 рік страховий портфель компанії формувався за рахунок платежів за договорами медичного страхування – 100%. Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 29,594 млн грн, сформовані страхові резерви – 3,007 млн грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 15,422 млн грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,07%.

Крім того, НБУ надав 5 липня ТДВ “СК “Астрамед” та 28 червня АТ “СК “ІНГО Життя” дозволи на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив страховикам плани виходу з ринку. Відповідно до поданої ТДВ “СК “Астрамед” звітності за 2023 рік страховий портфель компанії формувався в основному за рахунок платежів за договорами страхування майна – 90%. Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 26,97 млн грн, сформовані страхові резерви – 7,855 млн грн.

За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 3,754 млн грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,07%. Відповідно до звітності АТ “СК “ІНГО Життя” за 2023 рік страховий портфель компанії формувався в основному за рахунок інших видів накопичуваного страхування – 91% та інших видів страхування життя – 8%. Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 293 тис. грн, сформовані страхові резерви – 7,552 млн грн.

За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 3,968 млн грн. Частка компанії за резервами зі страхування життя на страховому ринку становить 0,04%.

Як повідомляється, такі рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 2 серпня.

Нагадаємо, Національний банк України надав дозвіл ПрАТ "Страхове Товариство "Гарантія" на добровільний вихід з ринку шляхом передачі страхового портфеля. Ще п’яти страховикам на підставі власних заяв регулятор анулював ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ.