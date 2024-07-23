Нацбанк дав дозвіл на вихід страховика з ринку, ще п’ятьом – анулював ліцензії

Національний банк України надав дозвіл ПрАТ "Страхове Товариство "Гарантія" (ЄДРПОУ 14229456) на добровільний вихід з ринку шляхом передачі страхового портфеля. Ще п’яти страховикам на підставі власних заяв регулятор анулював ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Вихід з ринку ПрАТ "СТ "Гарантія"

Зазначається, що Національний банк України надав ПрАТ "СТ "Гарантія" попередній висновок про погодження проєкту плану виходу з ринку шляхом передачі страхового портфеля ПрАТ "Страхова Група "ТАС" (ЄДРПОУ 30115243), [далі – АТ "СГ "ТАС" (приватне)]. Наглядовою радою ПрАТ "СТ "Гарантія" (протокол від 06.06.2024 б/н) були прийняті рішення про:

затвердження проєкту плану виходу з ринку шляхом передачі страхового портфеля ПрАТ "СТ "Гарантія" АТ "СГ "ТАС" (приватне);

затвердження умов договору про передачу страхового портфеля ПрАТ "СТ "Гарантія" АТ "СГ "ТАС” (приватне).

Також Наглядовою радою АТ "СГ "ТАС" (приватне) були прийняті рішення про:

затвердження умов договору про передачу страхового портфеля ПрАТ "СТ "Гарантія" АТ "СГ "ТАС" (приватне);

погодження затвердженого Наглядовою радою ПрАТ "СТ "Гарантія" проєкту плану виходу з ринку шляхом передачі страхового портфеля ПРАТ "СТ "ГАРАНТІЯ" АТ "СГ "ТАС" (приватне).

Що відомо про ПрАТ "СТ "Гарантія" та АТ "СГ "ТАС" (приватне)

Відповідно до поданої ПрАТ "СТ "Гарантія" звітності за 2023 рік страховий портфель компанії формувався переважно за рахунок платежів за договорами ОСЦПВ – 77% та медичного страхування – 10%. Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 33 993 тис. грн, сформовані страхові резерви – 17 645 тис. грн.

За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 27 214 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,08%.

Відповідно до поданої АТ "СГ "ТАС" (приватне) звітності за 2023 рік страховий портфель компанії формувався зі страхування наземного транспорту (20%), ОСЦПВ (33%), "Зелена картка" (24%), медичного страхування (11%), інших видів (12%). Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 3 539 924 тис. грн, сформовані страхові резерви – 2 697 188 тис. грн.

За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 1 341 252 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 8,6%.

Яким фінустановам анулювали ліцензії

Згідно з повідомленням пресслужби Нацбанку, регулятор прийняв рішення про анулювання ліцензій на здійснення діяльності із страхування та виключення з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх заяв таким компаніям:

ПрАТ "Українська Військово-Страхова Компанія" (ЄДРПОУ 31304718);

ПрАТ "Страхова Компанія "Мега-Поліс" (ЄДРПОУ 30860173);

ПрАТ "Страхова Компанія "Сатіс" (ЄДРПОУ 22963118);

ПрАТ "Страхова Компанія "Рідна" (ЄДРПОУ 34809641);

ТДВ "Страхове Товариство "Авеста Страхування" (ЄДРПОУ 35744243).

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 липня 2024 року.

Також регулятор нагадав, що надав дозвіл на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив таким компаніям план виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля:

14 червня 2024 року ТДВ "СТ "Авеста Страхування";

21 червня 2024 року ПрАТ "СК "Рідна";

28 червня 2024 року ПрАТ "УВСК", ПРАТ "СК "Мега-Поліс", ПрАТ "СК "Сатіс").

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності, а фінкомпанії "ФінСоле" анулював ліцензію.

А у травні НБУ наклав штрафи на три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також додамо, що Нацбанк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".