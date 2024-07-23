Нацбанк дал разрешение на выход страховщика с рынка, еще пяти – аннулировал лицензии

Национальный банк Украины предоставил разрешение ЧАО "Страховое Общество "Гарантия" (ЕГРПОУ 14229456) на добровольный выход с рынка путем передачи страхового портфеля. Еще пяти страховщикам на основании собственных заявлений регулятор аннулировал лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Выход с рынка ЧАО "СТ "Гарантия"

Отмечается, что Национальный банк Украины предоставил ЧАО "СО "Гарантия" предварительное заключение о согласовании проекта плана выхода с рынка путем передачи страхового портфеля ЧАО "Страховая Группа "ТАС" (ЕГРПОУ 30115243), [далее – АО "СГ "ТАС" (частное) ]. Наблюдательным советом ЧАО "СТ "Гарантия" (протокол от 06.06.2024 б/н) были приняты решения о:

утверждении проекта плана выхода из рынка путем передачи страхового портфеля ЧАО "СО "Гарантия" АО "СГ "ТАС" (частное);

утверждении условий договора о передаче страхового портфеля ЧАО "СО "Гарантия" АО "СГ "ТАС" (частное).

Также Наблюдательным советом АО "СГ "ТАС" (частное) было принято решение о:

утверждении условий договора о передаче страхового портфеля ЧАО "СО "Гарантия" АО "СГ "ТАС" (частное);

согласовании утвержденного Наблюдательным советом ЧАО "СО "Гарантия" проекта плана выхода с рынка путем передачи страхового портфеля ЧАО "СТ "ГАРАНТИЯ" АО "СГ "ТАС" (частное).

Что известно о ЧАО "СО "Гарантия" и АО "СГ "ТАС" (частное)

Согласно представленной ЧАО "СТ "Гарантия" отчетности за 2023 год страховой портфель компании формировался преимущественно за счет платежей по договорам ОСАГО – 77% и медицинского страхования – 10%. Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 33 993 тыс. грн, сформированные страховые резервы – 17 645 тыс. грн.

За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 27 214 тыс. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,08%.

Согласно представленной АО "СГ "ТАС" (частное) отчетности за 2023 год страховой портфель компании формировался по страхованию наземного транспорта (20%), ОСАГО (33%), "Зеленая карта" (24%), медицинского страхования (11%), других видов (12%). Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 3 539 924 тыс. грн, сформированные страховые резервы – 2 697 188 тыс. грн.

За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 1341252 тыс. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 8,6%.

Каким финучреждениям аннулировали лицензии

Согласно сообщению пресс-службы Нацбанка, регулятор принял решение об аннулировании лицензий на осуществление деятельности по страхованию и исключение из Государственного реестра финансовых учреждений на основании их заявлений следующим компаниям:

ЧАО "Украинская Военно-Страховая Компания" (ЕГРПОУ 31304718);

ЧАО "Страховая Компания "Мега-Полис" (ЕГРПОУ 30860173);

ЧАО "Страховая Компания "Сатис" (ЕГРПОУ 22963118);

ЧАО "Страховая Компания "Рідна" (ЕГРПОУ 34809641);

ОДО "Страховое Общество "Авеста Страхование" (ЕГРПОУ 35744243).

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 июля 2024 года.

Также регулятор напомнил, что разрешил выход из рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал таким компаниям план выхода с рынка путем выполнения страхового портфеля:

14 июня 2024 года ОДО "СО "Авеста Страхование";

21 июня 2024 года ЧАО "СК "Рідна";

28 июня 2024 г. ЧАО "УВСК", ЧАО "СК "Мега-Полис", ЧАО "СК "Сатис").

Напомним, недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременное представление отчетности, а финкомпании "ФинСоле" аннулировал лицензию.

А в мае НБУ наложил штрафы на три банка на 55 млн грн – за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также добавим, что Нацбанк аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".