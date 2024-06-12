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Финансы
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ФГВФЛ расширил список учреждений, через которые выплачивают средства клиентам ликвидированных банков

ФГВФЛ расширил список учреждений, через которые выплачивают средства клиентам ликвидированных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) расширил список банков-агентов, через которые осуществляется выплата средств клиентам ликвидированных банков, до 15 учреждений. К подключенным к Автоматизированной системе выплатам банков-агентов Фонда присоединились АО "АБ "Радабанк" и АО "А-Банк".

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Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что на сегодняшний день вкладчики обанкротившихся банков могут получить средства (наличными или на счет) как непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и ИНН, так и дистанционно, без физического посещения отделения банка .

Чтобы получить средства, не выходя из дома, вкладчик имеет возможность:

  • воспользоваться инструментом дистанционных онлайн выплат, который предлагают своим клиентам шесть банков-агентов Фонда;
  • подать заявление и получить возмещение на счет в банке-агенте через услугу "Возвращение вкладов" в приложении "Дія".

Следует отметить, что по состоянию на май 2024 года 40% всех выплат были произведены именно в онлайн-режиме, в частности, через услугу "Возвращение вкладов" в "Дія".

Как получить услугу в "Дія"

Чтобы получить услугу в "Дія", нужно:

  • авторизоваться в приложении;
  • открыть раздел Услуги — возврат вкладов;
  • выбрать обанкротившийся банк, в котором был счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявки подаются отдельно;
  • выбрать карту е-Поддержка, на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте Фонда, являющемся участником услуги. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку е-Поддержка в одном из банков-агентов Фонда;
  • уточнить контактные данные связи;
  • проверить заявку;
  • подписать заявку Дія.Підписом.

Дистанционные выплаты осуществляют шесть банков-агентов:

Информацию о порядке осуществления банками дистанционных выплат можно узнать, нажав на название каждого банка.

В ФГВФЛ напоминают, что после вступления в силу Закона Украины №2180-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц", на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.

Автор:
Ольга Колесниченко