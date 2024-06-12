ФГВФЛ расширил список учреждений, через которые выплачивают средства клиентам ликвидированных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) расширил список банков-агентов, через которые осуществляется выплата средств клиентам ликвидированных банков, до 15 учреждений. К подключенным к Автоматизированной системе выплатам банков-агентов Фонда присоединились АО "АБ "Радабанк" и АО "А-Банк".

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Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что на сегодняшний день вкладчики обанкротившихся банков могут получить средства (наличными или на счет) как непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и ИНН, так и дистанционно, без физического посещения отделения банка .

Чтобы получить средства, не выходя из дома, вкладчик имеет возможность:

воспользоваться инструментом дистанционных онлайн выплат, который предлагают своим клиентам шесть банков-агентов Фонда;

подать заявление и получить возмещение на счет в банке-агенте через услугу "Возвращение вкладов" в приложении "Дія".

Следует отметить, что по состоянию на май 2024 года 40% всех выплат были произведены именно в онлайн-режиме, в частности, через услугу "Возвращение вкладов" в "Дія".

Как получить услугу в "Дія"

Чтобы получить услугу в "Дія", нужно:

авторизоваться в приложении;

открыть раздел Услуги — возврат вкладов;

выбрать обанкротившийся банк, в котором был счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявки подаются отдельно;

выбрать карту е-Поддержка, на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте Фонда, являющемся участником услуги. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку е-Поддержка в одном из банков-агентов Фонда;

уточнить контактные данные связи;

проверить заявку;

подписать заявку Дія.Підписом.

Дистанционные выплаты осуществляют шесть банков-агентов:

Информацию о порядке осуществления банками дистанционных выплат можно узнать, нажав на название каждого банка.

В ФГВФЛ напоминают, что после вступления в силу Закона Украины №2180-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц", на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.