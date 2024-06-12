ФГВФО розширив перелік установ, через які виплачують кошти клієнтам ліквідованих банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розширив перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків, до 15 установ. До підключених до Автоматизованої системи виплат банків-агентів Фонду приєдналися АТ "АБ "Радабанк" та АТ "А-Банк".

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Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що на сьогодні вкладники збанкрутілих банків мають змогу отримати кошти (готівкою або на рахунок) як безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ІПН, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Щоб отримати кошти, не виходячи з дому, вкладник має можливість:

скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам шість банків-агентів Фонду;

подати заяву та отримати відшкодування на рахунок у банку-агенті через послугу "Повернення вкладів" у застосунку "Дія".

Варто зазначити, що станом на травень 2024 року 40% усіх виплат були здійснені саме в онлайн-режимі, зокрема, через послугу "Повернення вкладів" у "Дії".

Як отримати послугу в "Дії"

Щоб отримати послугу в "Дії", потрібно:

авторизуватися в застосунку;

відкрити розділ Послуги — Повернення вкладів;

вибрати збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заявки подаються окремо;

вибрати картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті Фонду, який є учасником послуги. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду;

уточнити контактні дані для звʼязку;

перевірити заявку;

підписати заявку Дія.Підписом.

Дистанційні виплати здійснюють шість банків-агентів:

Інформацію про порядок здійснення банками дистанційних виплат можна дізнатись, натиснувши на назву кожного банку.

У ФГВФО нагадують, що після набуття чинності Закону України №2180-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.

Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.