ФГВФЛ возобновляет выплаты вкладчикам "зомби-банка" КСГ Банка

После возвращения Фондом гарантирования вкладов физических лиц контроля за ПАО “КСГ Банк”, с 10 июля 2024 года Фонд возобновляет выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Вкладчики КСГ Банка, еще не получившие гарантированную сумму возмещения, могут обращаться к банкам-агентам Фонда без предварительного письменного обращения.

Кроме того, вкладчики имеют возможность получить средства дистанционно, используя онлайн-сервисы таких банков, как ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Південний, Сенс Банк или через мобильное приложение портала Дия.

Отмечается, что наследники вкладчиков указанных банков должны предварительно в письменном виде обратиться в Фонд для получения возмещения на основании свидетельства о праве на наследство.

Процесс ликвидации банка и причины остановки выплаты гарантированного возмещения

С 30 августа 2016 года по решению НБУ КСГ Банк потерял банковскую лицензию, и началась процедура его ликвидации. До 7 апреля 2017 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банка 47 миллионов гривен гарантированного возмещения, при этом общая сумма акцептованных требований кредиторов составила 132,8 миллионов гривен.

Также в 2017 году КСГ Банк функционировал как "зомби-банк" из-за обжалования решений Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и начале процедуры ликвидации банка Фондом гарантирования вкладов.

Однако в течение 2017-2018 годов акционеры банка совершили ряд противоправных действий, в частности изменили название банка на ПАО "КСГ", изменили его местонахождение и, в конечном счете, ликвидировали его, создав "правопреемника". Поэтому Фонд гарантирования вкладов приостановил выплаты вкладчикам и кредиторам.

После длительных судебных процессов, 15 мая 2024 года, ФГВФЛ смог восстановить контроль над КСГ Банком, а в едином реестре была восстановлена информация об этом банке в состоянии ликвидации.

Отметим, что возврат КСГ банку под контроль Фонда позволяет продолжить процедуру ликвидации и в дальнейшем возобновить расчеты с вкладчиками и кредиторами.