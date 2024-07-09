Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Бизнес
Дата публикации

Фонд гарантирования выставляет на аукцион право требования по кредиту банка "Конкорд"

Фонд гарантирования выставляет на аукцион право требования по кредиту банка "Конкорд"
Фонд гарантирования выставляет на продажу актив банка "Конкорд"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины объявил о проведении первого аукциона по продаже находящегося в процессе ликвидации актива АО "АКБ "Конкорд". Аукцион состоится 11 июля на платформе Прозорро.Продажи.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+
17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR
Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины.

На продажу выставляются права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом.

В обеспечение обязательств по кредиту выступают коммерческая недвижимость, земельные участки, транспортные средства (тракторы и зерноуборочный комбайн) и другие средства.

Среди залогового имущества:

  • Комплекс нежилых построек общей площадью 1719,8 кв.м в селе Тукалы Полтавской области.
  • Земельные участки общей площадью 67,9106 га в Нарижанском, Горошинском, Пузыревском и Жовтневом сельских советах Полтавской области.

В ФГВФЛ отметили, что на аукцион выставлено не залоговое имущество, а право взыскания задолженности или залогового имущества в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена лота G16N026271 составляет 9,9 млн. грн. Торги будут проходить по английской модели аукциона. Участвовать в них могут как юридические, так и физические лица, кроме граждан и компаний, связанных с российской федерацией или государством-агрессором.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "АКБ " Конкорд" .

Ликвидация "Конкорда"

Банк "Конкорд" был зарегистрирован в 2006 году. Главный офис финучреждения находится в Днепре. Конечными владельцами существенного участия считаются Елена и Юлия Соседки.

В марте 2023 года издание NV со ссылкой на источники писало, что "Конкорд", как и ряд других банков (в частности, IBOX, лицензию которого отозвали в тот месяц), использовались организаторами игорного бизнеса в уклонении от уплаты налогов.

Как объяснял нардеп Алексей Жмеренецкий, одна из схем предполагала, что игроки онлайн-казино пополняют счета, но эти платежи поступают в банк с кодом покупки цветов или фильмов. Или игроки перечисляют средства с правильным кодом, но дальше банк в сговоре с игральными компаниями направляет эти средства на фиктивные счета.

В августе 2023 года Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии в АО "АКБ "Конкорд" и его ликвидацию в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В то же время банк "Конкорд" обжаловал в судебном порядке решение Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Автор:
Татьяна Гойденко