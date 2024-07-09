Фонд гарантирования выставляет на аукцион право требования по кредиту банка "Конкорд"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины объявил о проведении первого аукциона по продаже находящегося в процессе ликвидации актива АО "АКБ "Конкорд". Аукцион состоится 11 июля на платформе Прозорро.Продажи.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины.

На продажу выставляются права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом.

В обеспечение обязательств по кредиту выступают коммерческая недвижимость, земельные участки, транспортные средства (тракторы и зерноуборочный комбайн) и другие средства.

Среди залогового имущества:

Комплекс нежилых построек общей площадью 1719,8 кв.м в селе Тукалы Полтавской области.

Земельные участки общей площадью 67,9106 га в Нарижанском, Горошинском, Пузыревском и Жовтневом сельских советах Полтавской области.

В ФГВФЛ отметили, что на аукцион выставлено не залоговое имущество, а право взыскания задолженности или залогового имущества в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена лота G16N026271 составляет 9,9 млн. грн. Торги будут проходить по английской модели аукциона. Участвовать в них могут как юридические, так и физические лица, кроме граждан и компаний, связанных с российской федерацией или государством-агрессором.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "АКБ " Конкорд" .

Ликвидация "Конкорда"

Банк "Конкорд" был зарегистрирован в 2006 году. Главный офис финучреждения находится в Днепре. Конечными владельцами существенного участия считаются Елена и Юлия Соседки.

В марте 2023 года издание NV со ссылкой на источники писало, что "Конкорд", как и ряд других банков (в частности, IBOX, лицензию которого отозвали в тот месяц), использовались организаторами игорного бизнеса в уклонении от уплаты налогов.

Как объяснял нардеп Алексей Жмеренецкий, одна из схем предполагала, что игроки онлайн-казино пополняют счета, но эти платежи поступают в банк с кодом покупки цветов или фильмов. Или игроки перечисляют средства с правильным кодом, но дальше банк в сговоре с игральными компаниями направляет эти средства на фиктивные счета.

В августе 2023 года Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии в АО "АКБ "Конкорд" и его ликвидацию в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В то же время банк "Конкорд" обжаловал в судебном порядке решение Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.