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Не прошло и 7 лет: Фонд гарантирования вкладов возобновил контроль над "зомби-банком" КСГ Банком
После длительных судебных процессов Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил контроль над еще одним так называемым "зомби-банком" – ПАО "КСГ Банк".
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Отмечается, что на 15 мая 2024 года в Едином реестре была восстановлена информация о ПАО "КСГ Банк" как о юрлице в состоянии ликвидации. А уже 7 июня появилась запись о ликвидации ПАО "КСГ Банк" уполномоченным лицом ФГВФЛ.
Как сообщается, Фонд работает над возобновлением выплат гарантированного возмещения, сверкой данных реестра акцептованных требований кредиторов, проведением инвентаризации активов банка.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Семь лет судебных проволочек
Восстановлению контроля Фонда над ПАО "КСГ БАНК" предшествовали почти семь лет судебных тяжб.
"Фактически с 2017 года учреждение находилось в статусе "зомби-банка". После обжалования в 2016 году решений НБУ об отзыве банковской лицензии и Фонда относительно начала процедуры ликвидации банка акционеры банка в течение 2017-18 гг. совершили ряд противоправных действий, связанных с перерегистрацией юрлица", - отмечают в ФГВФЛ.
Так, бывшие владельцы банка внесли изменения в Единый государственный реестр, переименовав банк в ПАО "КСГ", изменили местонахождение юрлица, а в дальнейшем вообще ликвидировали его выделив "правопреемника".
Так они заблокировали процедуру ликвидации, поэтому Фонд вынужден был остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.
Возвращение ПАО "КСГ Банк" под контроль Фонда позволяет продлить процедуру ликвидации и в дальнейшем возобновить расчеты с вкладчиками и кредиторами.
"Чтобы оставить "зомби-банки" как явление в прошлом, нам осталось вывести из "серой зоны" последнее финучреждение, чьи акционеры держат кредиторов в заложниках, – ПАО "УКРИНБАНК"", – пояснил Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.
Напомним, 30 августа 2016 года согласно решению НБУ ПАО "КСГ Банк" была лишена банковской лицензии, после чего Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации учреждения.
До 7 апреля 2017 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО "КСГ Банк" 47 млн грн гарантированного возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов этого банка составляет 132,8 млн. грн.