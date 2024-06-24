Не прошло и 7 лет: Фонд гарантирования вкладов возобновил контроль над "зомби-банком" КСГ Банком

После длительных судебных процессов Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил контроль над еще одним так называемым "зомби-банком" – ПАО "КСГ Банк".

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что на 15 мая 2024 года в Едином реестре была восстановлена информация о ПАО "КСГ Банк" как о юрлице в состоянии ликвидации. А уже 7 июня появилась запись о ликвидации ПАО "КСГ Банк" уполномоченным лицом ФГВФЛ.

Как сообщается, Фонд работает над возобновлением выплат гарантированного возмещения, сверкой данных реестра акцептованных требований кредиторов, проведением инвентаризации активов банка.

Семь лет судебных проволочек

Восстановлению контроля Фонда над ПАО "КСГ БАНК" предшествовали почти семь лет судебных тяжб.

"Фактически с 2017 года учреждение находилось в статусе "зомби-банка". После обжалования в 2016 году решений НБУ об отзыве банковской лицензии и Фонда относительно начала процедуры ликвидации банка акционеры банка в течение 2017-18 гг. совершили ряд противоправных действий, связанных с перерегистрацией юрлица", - отмечают в ФГВФЛ.

Так, бывшие владельцы банка внесли изменения в Единый государственный реестр, переименовав банк в ПАО "КСГ", изменили местонахождение юрлица, а в дальнейшем вообще ликвидировали его выделив "правопреемника".

Так они заблокировали процедуру ликвидации, поэтому Фонд вынужден был остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.

Возвращение ПАО "КСГ Банк" под контроль Фонда позволяет продлить процедуру ликвидации и в дальнейшем возобновить расчеты с вкладчиками и кредиторами.

"Чтобы оставить "зомби-банки" как явление в прошлом, нам осталось вывести из "серой зоны" последнее финучреждение, чьи акционеры держат кредиторов в заложниках, – ПАО "УКРИНБАНК"", – пояснил Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

Напомним, 30 августа 2016 года согласно решению НБУ ПАО "КСГ Банк" была лишена банковской лицензии, после чего Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации учреждения.

До 7 апреля 2017 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО "КСГ Банк" 47 млн грн гарантированного возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов этого банка составляет 132,8 млн. грн.