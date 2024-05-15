ФГВФЛ анонсировал аукцион по продаже мегапула активов четырех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на аукцион второй отраслевой мегапул ликвидируемых активов АО "МР Банк", АО "Мегабанк", ПАО "Проминвестбанк" и АО "Банк Сич".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Аукцион состоится 28 мая 2024 года в системе Prozorro.Продажи. Активы, включенные в состав лота, объединенные по общему признаку (КВЭД должника – перерабатывающая промышленность), ранее торговались в составе отраслевых пулов, но не были реализованы, поэтому были объединены в один отраслевой мегапул.

На торги выставлены права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, и дебиторская задолженность субъектов хозяйствования.

В залог по кредиту оформлена жилая и коммерческая недвижимость, земельные участки, имущественные права на недвижимое имущество, депозит, оборудование, транспорт, товары, финансовая порука и т.д.

В частности, среди залога:

жилой дом со дворовыми зданиями и сооружениями общей площадью 45,8 кв. м в Тернопольской области;

недвижимость и оборудование кондитерского производства в г. Днепре, а именно: административно-бытовой корпус общей площадью более 6,4 тыс. кв м, трансформаторная подстанция и главный корпус общей площадью более 29 тыс. кв м, холодильно-компрессорное здание общей площадью 1, 7 тыс. кв м, помещения подготовительного отделения общей площадью 453,0 кв м, весовые, склад, градирные, масложироуловитель, электро- и автопогрузчики, оборудование пищевой промышленности в разном техническом состоянии и другое движимое и недвижимое имущество;

нежилые помещения, среди которых есть цех ватина и склад, общей площадью около 4,5 тыс. кв. м в Днепропетровской области;

нежилые здания и сооружения общей площадью почти 9,6 тыс. кв. м и здание бывшего заводоуправления площадью более 1,3 тыс. кв. м в г. Сумы;

пункт приема металлолома площадью более 1,1 тыс. кв. м и другие объекты недвижимости в разных населенных пунктах Сумской области;

нежилая недвижимость с трансформаторной подстанцией и зданием щитовой общей площадью около 1,3 тыс. кв м в Черниговской области;

право на получение в собственность нежилого здания деревообрабатывающего цеха готовностью 90% общей площадью 352 кв. м в Закарпатской области.

В ФГВФЛ подчеркивают, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена лота – 622,7 млн. грн.

Торги будут проходить по "голландской" модели аукциона. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

"Подробная информация о лоте в публичном паспорте активов - по ссылке, условия участия в торгах и ссылке на аукцион - здесь. Кроме того, подробная информация об активах в составе пулов представлена в комнате данных в помещении банка и в виртуальной комнате данных, алгоритм доступа к которой - по ссылке", - сообщают в Фонде.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых банков.

Напомним, 20 мая 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоится повторный аукцион по продаже активов АО "Банк "Финансы и Кредит". Общая задолженность по договорам достигает 2,2 млрд грн.

Также сообщалось, что основной акционер обанкротившегося Мегабанка Виктор Субботин не выполняет перед банком обязательства по кредитам, выданным в свое время группе связанных с ним компаний. В то же время, как указывают в ФГВФЛ, он пытается через суд вывести из-под банковского залога ликвидные активы этих компаний.

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