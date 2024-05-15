ФГВФО анонсував аукціон з продажу мегапулу активів чотирьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на аукціон другий галузевий мегапул активів АТ "МР Банк", АТ "Мегабанк", ПАТ "Промінвестбанк" та АТ "Банк Січ", що ліквідуються.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що аукціон відбудеться 28 травня 2024 року в системі Prozorro.Продажі. Активи, включені до складу лоту, об’єднані за спільною ознакою (КВЕД боржника – переробна промисловість), раніше торгувалися у складі галузевих пулів, але не були реалізовані, тому були об’єднані у один галузевий мегапул.

На торги виставлено права вимоги та майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання, і дебіторську заборгованість суб’єктів господарювання.

У заставу за кредитами оформлено житлову та комерційну нерухомість, земельні ділянки, майнові права на нерухоме майно, депозит, обладнання, транспорт, товари, фінансову поруку тощо.

Зокрема, серед застави:

житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 45,8 кв м в Тернопільській області;

нерухомість та устаткування кондитерського виробництва у м. Дніпрі, а саме: адміністративно-побутовий корпус загальною площею понад 6,4 тис. кв м, трансформаторна підстанція і головний корпус загальною площею понад 29 тис. кв м, холодильно-компресорна будівля загальною площею 1,7 тис. кв м, приміщення підготовчого відділення загальною площею 453,0 кв м, вагові, склад, градирні, масложироуловлювач, електро- та автонавантажувачі, обладнання харчової промисловості у різному технічному стані та інше рухоме і нерухоме майно;

нежитлові приміщення, серед яких є цех ватину та склад, загальною площею близько 4,5 тис. кв м у Дніпропетровській області;

нежитлові будівлі та споруди загальною площею майже 9,6 тис. кв м та будівля колишнього заводоуправління площею понад 1,3 тис. кв м у м. Суми;

пункт прийому металобрухту площею понад 1,1 тис. кв м та інші об’єкти нерухомості в різних населених пунктах Сумської області;

нежитлова нерухомість з трансформаторною підстанцією та будівлею щитової загальною площею близько 1,3 тис. кв м в Чернігівській області;

право на отримання у власність нежитлової будівлі деревообробного цеху готовністю 90% загальною площею 352 кв м в Закарпатській області.

У ФГВФО наголошують, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лоту – 622,7 млн грн.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

"Детальна інформація про лот у публічному паспорті активів за посиланням, умови участі у торгах та посилання на аукціон тут. Крім цього, докладна інформація про активи у складі пулів представлена у кімнаті даних у приміщенні банку та у віртуальній кімнаті даних, алгоритм доступу до якої за посиланням", - повідомляють у Фонді.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються.

Нагадаємо, 20 травня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться повторний аукціон з продажу активів АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Загальна заборгованість за договорами сягає 2,2 млрд грн.

Також повідомлялося, що основний акціонер збанкрутілого Мегабанку Віктор Суботін не виконує перед банком зобов’язання за кредитами, виданими свого часу групі пов'язаних з ним компаній. Натомість, як вказують в ФГВФО', він намагається через суд вивести з-під банківської застави ліквідні активи цих компаній.

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