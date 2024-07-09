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Бізнес
Дата публікації

Фонд гарантування виставляє на аукціон право вимоги за кредитом банку "Конкорд"

Фонд гарантування виставляє на аукціон право вимоги за кредитом банку "Конкорд"
Фонд гарантування виставляє на продаж актив банку "Конкорд"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб України оголосив про проведення першого аукціону з продажу активу АТ "АКБ "Конкорд", який перебуває в процесі ліквідації. Аукціон відбудеться 11 липня на платформі Прозорро.Продажі.

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Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України.

На продаж виставляються права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою.

У забезпечення зобов'язань за кредитом виступають комерційна нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби (трактори та зернозбиральний комбайн) та інші засоби.

Серед заставного майна:

  • Комплекс нежитлових будівель загальною площею 1719,8 кв.м у селі Тукали Полтавської області.
  • Земельні ділянки загальною площею 67,9106 га у Наріжанській, Горошинській, Пузирівській та Жовтневій сільських радах Полтавської області.

У ФГВФО наголосили, що на аукціон виставлено не заставне майно, а право стягнення заборгованості або заставного майна у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лоту G16N026271 становить 9,9 млн грн. Торги проходитимуть за англійською моделлю аукціону. Взяти участь у них можуть як юридичні, так і фізичні особи, окрім громадян та компаній, пов'язаних з російською федерацією або державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "АКБ "Конкорд".

Ліквідація "Конкорду"

Банк "Конкорд" було зареєстровано в 2006 році. Головний офіс фінустанови розміщено в Дніпрі. Кінцевими власниками істотної участі вважаються Олена та Юлія Сосєдки.

У березні 2023 року видання NV із посиланням на джерела писало, що "Конкорд", як і низка інших банків (зокрема, IBOX, ліцензію якого відкликали того місяця), використовувалися організаторами грального бізнесу в ухиленні від сплати податків.

Як пояснював нардеп Олексій Жмеренецький, одна зі схем передбачала, що гравці онлайн-казино поповнюють рахунки, але ці платежі надходять у банк із кодом купівлі квітів чи фільмів. Або ж гравці перераховують кошти з правильним кодом, але далі банк у змові з гральними компаніями спрямовує ці кошти на фіктивні рахунки.

В серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкорд" та його ліквідацію у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Натомість банк "Конкорд" оскаржив в судовому порядку рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінаустанови.

Автор:
Тетяна Гойденко