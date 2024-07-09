Фонд гарантування виставляє на аукціон право вимоги за кредитом банку "Конкорд"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб України оголосив про проведення першого аукціону з продажу активу АТ "АКБ "Конкорд", який перебуває в процесі ліквідації. Аукціон відбудеться 11 липня на платформі Прозорро.Продажі.

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Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України.

На продаж виставляються права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою.

У забезпечення зобов'язань за кредитом виступають комерційна нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби (трактори та зернозбиральний комбайн) та інші засоби.

Серед заставного майна:

Комплекс нежитлових будівель загальною площею 1719,8 кв.м у селі Тукали Полтавської області.

Земельні ділянки загальною площею 67,9106 га у Наріжанській, Горошинській, Пузирівській та Жовтневій сільських радах Полтавської області.

У ФГВФО наголосили, що на аукціон виставлено не заставне майно, а право стягнення заборгованості або заставного майна у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лоту G16N026271 становить 9,9 млн грн. Торги проходитимуть за англійською моделлю аукціону. Взяти участь у них можуть як юридичні, так і фізичні особи, окрім громадян та компаній, пов'язаних з російською федерацією або державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "АКБ "Конкорд".

Ліквідація "Конкорду"

Банк "Конкорд" було зареєстровано в 2006 році. Головний офіс фінустанови розміщено в Дніпрі. Кінцевими власниками істотної участі вважаються Олена та Юлія Сосєдки.

У березні 2023 року видання NV із посиланням на джерела писало, що "Конкорд", як і низка інших банків (зокрема, IBOX, ліцензію якого відкликали того місяця), використовувалися організаторами грального бізнесу в ухиленні від сплати податків.

Як пояснював нардеп Олексій Жмеренецький, одна зі схем передбачала, що гравці онлайн-казино поповнюють рахунки, але ці платежі надходять у банк із кодом купівлі квітів чи фільмів. Або ж гравці перераховують кошти з правильним кодом, але далі банк у змові з гральними компаніями спрямовує ці кошти на фіктивні рахунки.

В серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкорд" та його ліквідацію у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Натомість банк "Конкорд" оскаржив в судовому порядку рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінаустанови.