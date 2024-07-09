ФГВФО відновлює виплати вкладникам "зомбі-банку" КСГ Банку

Після повернення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб контролю над ПАТ “КСГ Банк”, з 10 липня 2024 року Фонд поновлює виплати гарантованого відшкодування вкладникам банку. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Вкладники КСГ Банку, які ще не отримали гарантовану суму відшкодування, можуть звертатися до банків-агентів Фонду без попереднього письмового звернення.

Окрім того, вкладники мають можливість отримати кошти дистанційно, використовуючи онлайн-сервіси таких банків, як ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Південний, Сенс Банк, або через мобільний додаток порталу Дія.

Зазначається, що спадкоємці вкладників зазначених банків повинні попередньо письмово звернутися до Фонду для отримання відшкодування на підставі свідоцтва про право на спадщину.

Процес ліквідації банку та причини зупинки виплати гарантованого відшкодування

З 30 серпня 2016 року за рішенням НБУ КСГ Банк втратив банківську ліцензію, і почалася процедура його ліквідації. До 7 квітня 2017 року Фонд гарантування виплатив вкладникам банку 47 мільйона гривень гарантованого відшкодування, при цьому загальна сума акцептованих вимог кредиторів становила 132,8 мільйона гривень.

Також у 2017 році, КСГ Банк функціонував як "зомбі-банк" через оскарження рішень Національного банку України щодо відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації банку Фондом гарантування вкладів.

Однак, протягом 2017-2018 років акціонери банку здійснили ряд протиправних дій, зокрема змінили назву банку на ПАТ "КСГ", змінили його місцезнаходження і, в кінцевому підсумку, ліквідували його, створивши "правонаступника". Через це Фонд гарантування вкладів призупинив виплати вкладникам і кредиторам.

Після тривалих судових процесів, 15 травня 2024 року, ФГВФО зміг відновити контроль над КСГ Банком, а у єдиному реєстрі було відновлено інформацію про цей банк у стані ліквідації.

Зазначимо, що повернення КСГ банку під контроль Фонду дозволяє продовжити процедуру ліквідації та в подальшому відновити розрахунки з вкладниками та кредиторами.