"ИИ сделает покупки за вас": в Visa рассказали о будущем коммерции

Visa инвестирует в токенизацию, биометрическую верификацию и интеллектуальных помощников для шопинга. Украинский рынок становится ключевым в Восточной Европе: здесь уже работает Tap to Phone для iOS, а дальше новые инструменты для предпринимателей и клиентов. Об этом Delo.ua рассказала в интервью вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине Татьяна Черная.

В этом году Visa представила инициативу Visa Intelligent Commerce. Расскажите поподробнее о коммерции будущего на основе ИИ и когда ее можно ожидать?

— Visa Intelligent Commerce — это наша новаторская инициатива, направленная на то, чтобы сделать коммерцию более персонализированной и безопасной благодаря искусственному интеллекту. В рамках этой инициативы мы сотрудничаем с передовыми ИИ-компаниями по разработке "интеллектуальных агентов", которые смогут брать на себя рутинные задачи шопинга.

Уже сегодня инструменты искусственного интеллекта способны помочь со списком покупок или подбором оптимальных товаров в соответствии с пользовательскими предпочтениями, но коммерция на основе ИИ заходит дальше. Через несколько лет у каждого из нас может появиться "умный помощник", способный не просто подсказать, что стоит купить, но и осуществить оплату картой Visa и заказать доставку полностью автономно, но под полным контролем потребителя. Это выведет цифровой шоппинг на новый уровень удобства, претворяя в реальность то, что недавно выглядело фантастикой.

Опрос Visa Stay Secure 2025 показал: украинцы стали внимательнее к безопасности цифровых оплат. Как это влияет на ваши приоритеты в 2025-2026 годах?

— То, что украинцы стали внимательнее относиться к рискам мошенничества, доказывает эффективность образовательных кампаний, Visa последовательно производит среди потребителей. Большая осведомленность означает готовность пользоваться преимуществами цифровых платежей, быстрее воспринимать и осваивать инновационные решения. Это стимулирует нас смелее выводить на рынок новые продукты. В то же время мы будем и дальше уделять внимание повышению финансовой грамотности, ведь доверие и уверенность пользователей являются ключом к развитию экосистемы цифровых платежей.

С какими барьерами сталкивается украинский малый бизнес, переходя на цифровые платежи, и как технологии Visa помогают преодолеть их?

— В этом году исследование Visa "Value of Acceptance" показало, что часть украинских МПБ, работающих исключительно с наличными деньгами, выражают осторожность относительно стоимости подключения цифровых платежей и возможных рисков мошенничества. Два из пяти владельцев бизнеса считают установку POS-системы сложным или умеренным по сложности процессом. Однако благодаря поддержке со стороны Visa и развитию технологий эти барьеры становятся все менее значимыми, открывая путь к более эффективному и безопасному ведению бизнеса. Так, после начала приема цифровых платежей 41% предпринимателей отмечают уменьшение страхов в отношении карточных операций, а 76% сообщают о росте доходов и посещаемости.

Чтобы преодолеть эти барьеры, мы предлагаем технологии МСБ с низким порогом вхождения. Наше флагманское решение Visa Tap to Phone превращает смартфоны с поддержкой NFC в полноценный платежный терминал без необходимости дополнительного оборудования и его технического обслуживания. Владельцам Android-смартфонов технология доступна с 2019 года, а в 2023 году возможность настроить прием оплат через мобильное приложение получили и пользователи iPhone. Такую опцию в сотрудничестве с Visa предлагают ПриватБанк и monobank.

Какова динамика использования функции Tap to Phone в Украине и как она соотносится с мировыми показателями или показателями других стран региона?

— За прошлый год глобальные цифры использования Visa Tap to Phone выросли на 200%, и наибольший прирост дали крупные рынки – Великобритания, США и Бразилия. В Украине годовой рост составил около 48%. Мы примерно наравне с другими рынками Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа: в Азербайджане зафиксирован прирост на 37%, в Сербии — 49%. Более высокие темпы продемонстрировали только Казахстан (107%) и Молдова (161%). Но здесь следует учесть, что в Украине Visa Tap to Phone была запущена первой в регионе и уже давно и успешно используется десятками тысяч предприятий. По абсолютному количеству подключенных бизнесов, Украина является безоговорочным лидером региона.

Вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине Татьяна Черная

Назовите топ-5 бизнес-сфер, где технология Visa Tap to Phone больше всего пригодится.

— Эта технология больше подходит для "мобильных" бизнесов, которые не привязаны к конкретной локации. Это могут быть службы доставки, уличная торговля, временные торговые точки или мастера, предоставляющие услуги с выездом к клиенту — от электриков и сантехников до парикмахеров или репетиторов. В то же время она пригодится и для стационарного бизнеса — например, кафе или магазинов, особенно при отключениях электроэнергии или для дополнительного удобства клиентов и продавцов.

Ваши цели к концу 2025 года. Какие продукты для МСБ вы планируете развивать или запустить?

— Мы планируем и дальше развивать Visa Tap to Phone и расширять доступность технологии на iOS устройствах, ведь спрос на легкие в освоении решения для МСБ растет. Также продолжим улучшать карточные решения для бизнеса. Для эффективного управления финансами мы предлагаем Visa Business Card — инструмент, специально разработанный для нужд малых предпринимателей, позволяющий удобно распределять корпоративные и личные расходы, контролировать обороты предприятия и устанавливать лимиты для сотрудников.

Кроме того, в нашем приоритете решение Visa Direct Request to Pay. Оно подходит для разных сценариев использования, в том числе в бизнес-среде. Например, позволяет продавцам без интернет-магазина посылать клиенту запрос на оплату товара через банковское приложение, после чего средства сразу поступают на бизнес-счет. Решение уже эффективно работает в Казахстане, и мы будем рады его представить и в Украине.

В целом, в фокусе нашей стратегии — внедрение технологических решений, которые выведут клиентский опыт на новый уровень качества и комфорта. Благодаря усилению безопасности, развитию биометрической верификации платежей через Visa Payment Passkey и применение искусственного интеллекта на всех этапах транзакций мы стремимся сделать платежи еще быстрее, удобнее и надежнее для украинских потребителей и предпринимателей.

Какие технологии Visa защищают транзакции бизнеса от мошенничества?

— Кибербезопасность является ключевым приоритетом Visa . За последние пять лет мы инвестировали более 12 миллиардов долларов в технологии защиты от мошенничества. Это позволило предотвратить ущерб на сумму 122 миллиона долларов в сфере электронной коммерции только за 2024 год.

Важным инструментом защиты транзакций в торговой сфере выступает технология токенизации Visa Token Service, заменяющий данные карты уникальным цифровым идентификатором, токеном, делая их непригодными для использования мошенниками. Сегодня Украина среди лидеров по уровню проникновения токенизации: в этом году 69% транзакций в физических торговых точках были токенизированными.

В настоящее время мы развиваем ряд решений на базе токенизации. Среди них — сервис Visa Click to Pay, позволяющий хранить карту в защищенном хранилище и оплачивать покупки онлайн в один клик без ручного ввода данных. В сочетании с Click to Pay эффективно работает технология Visa Payment Passkey, заменяющая одноразовые пароли на биометрическую аутентификацию для подтверждения платежа – отпечаток пальца или распознавание лица. Это повышает безопасность и делает оплату проще. В Украине Visa Click to Pay доступен с 2020 года и круг партнеров активно расширяется, а Payment Passkey мы запустили в этом году в сотрудничестве с ГЕРЦ.

Для бизнеса мы предлагаем платформу Cybersource — одно из самых современных решений для защиты электронной коммерции. Она использует алгоритмы искусственного интеллекта для выявления подозрительных операций, помогает управлять рисками и уменьшать потери мошенничества, одновременно обеспечивая высокий уровень обслуживания клиентов.

В июле стартовал хакатон She's Next. Расскажите подробнее об этом проекте. Что он может дать украинским предпринимателям?

— Это действительно уникальное событие – первый международный хакатон для предпринимательниц в нашем регионе. Важно подчеркнуть, что этот хакатон никак не связан с программированием, а предполагает решение реальных бизнес-задач, с которыми сталкиваются предприятия. Участницы получат доступ к обучающим вебинарам и менторской поддержке ведущих экспертов, смогут повысить узнаваемость своих брендов, в том числе и на международном уровне, а также побороться за гранты на общую сумму 20 тысяч долларов. Кроме того, хакатон открывает возможность приобщиться к сообществу бизнес-лидерок из 17 стран, что потенциально поможет найти новые партнерства и выйти на иностранные рынки.

Прием заявок на участие завершен и сейчас проходят вебинары. Кульминацией хакатона станет масштабный виртуальный открытый гранд-финал 3 октября, к которому смогут присоединиться все желающие. Следите за анонсами на странице Visa в Instagram, там будут все подробности. В программе финала – вдохновляющие выступления и панельные дискуссии с участием предпринимателей, бизнес-лидеров и топ-менеджеров Visa, бизнес-викторина с призами, презентация проектов команд перед экспертным жюри. И, конечно, самый ожидаемый момент — оглашение победителей, которые получат гранты на развитие бизнеса.

Прошли уже два сезона женского бизнес-акселератора "Отважная" при поддержке инициативы She's Next Empowered by Visa. Как вы оцениваете успешность программы? Что вы посоветуете молодым предпринимателям, желающим принять в ней участие?

— Мы получили многочисленные положительные отзывы от участниц, которым программа помогла сделать значительный рывок в бизнесе, дав ясное понимание следующих шагов. Кто начал свое дело, о котором раньше только мечтал, кто масштабировал бизнес, увеличил клиентскую базу или прибыльность.

Со 2 сентября открыт набор на новый сезон национального визионного женского акселератора "Отважная 3. Цифровая эволюция бизнеса", и это ваш шанс присоединиться к более восьми тысячам украинок, которые уже получили ценный опыт и поддержку от проекта. Дедлайн подачи заявок на участие в проекте - 24 сентября. А нынешний фонд финансовой поддержки составит 6 миллионов гривен.

Шесть миллионов гривен для предпринимательниц: стартовал новый сезон акселератора "Отважная"

Мой совет предпринимателям, размышляющим об участии в акселераторе, — не сомневайтесь и подавайте заявку. Возможно, "Отважная" - это именно тот толчок, который вам нужен, чтобы вывести бизнес на новый уровень.