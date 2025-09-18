"ШІ зробить покупки за вас": у Visa розповіли про майбутнє комерції

Visa інвестує у токенізацію, біометричну верифікацію та інтелектуальних помічників для шопінгу. Український ринок стає ключовим у Східній Європі: тут уже працює Tap to Phone для iOS, а далі — нові інструменти для підприємців і клієнтів. Про це Delo.ua розповіла в інтерв'ю віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні Тетяна Чорна.

В цьому році Visa презентувала ініціативу Visa Intelligent Commerce. Розкажіть детальніше про комерцію майбутнього на основі ШІ і коли її можна чекати?

— Visa Intelligent Commerce — це наша новаторська ініціатива, спрямована на те, щоб зробити комерцію більш персоналізованою та безпечною завдяки штучному інтелекту. У рамках цієї ініціативи ми співпрацюємо з передовими ШІ-компаніями для розробки "інтелектуальних агентів", які зможуть брати на себе рутинні задачі шопінгу.

Уже сьогодні інструменти штучного інтелекту здатні допомогти зі списком покупок або підбором оптимальних товарів відповідно до вподобань користувача, але комерція на основі ШІ заходить далі. Через декілька років у кожного з нас може з’явитися "розумний помічник", здатний не просто підказати, що варто купити, а й здійснити оплату карткою Visa та замовити доставку — повністю автономно, але під повним контролем споживача. Це виведе цифровий шопінг на новий рівень зручності, утілюючи в реальність те, що не так давно виглядало фантастикою.

Опитування Visa Stay Secure 2025 показало: українці стали уважніші до безпеки цифрових оплат. Як це впливає на ваші пріоритети у 2025–2026 роках?

— Те, що українці стали пильніше ставитися до ризиків шахрайства, доводить ефективність освітніх кампаній, які Visa послідовно проводить серед споживачів. Більша обізнаність означає готовність користуватися перевагами цифрових платежів, швидше сприймати та освоювати інноваційні фінансові рішення. Це стимулює нас сміливіше виводити на ринок нові продукти. Водночас ми й надалі приділятимемо увагу підвищенню фінансової грамотності, адже довіра й впевненість користувачів є ключем до розвитку екосистеми цифрових платежів.

З якими бар’єрами стикається український малий бізнес, переходячи на цифрові платежі, і як технології Visa допомагають їх подолати?

— Цьогорічне дослідження Visa "Value of Acceptance" показало, що частина українських МСБ, які працюють винятково з готівкою, висловлюють обережність щодо вартості підключення цифрових платежів та можливих ризиків шахрайства. Два з п’яти власників бізнесу вважають встановлення POS-системи складним або помірним за складністю процесом. Однак завдяки підтримці з боку Visa і розвитку технологій, ці бар’єри стають дедалі менш значущими, відкриваючи шлях до ефективнішого та безпечнішого ведення бізнесу. Так, після початку прийому цифрових платежів 41% підприємців відзначають зменшення страхів стосовно карткових операцій, а 76% повідомляють про зростання доходів і відвідуваності.

Щоб подолати ці бар’єри, ми пропонуємо МСБ технології з низьким порогом входження. Наше флагманське рішення Visa Tap to Phone перетворює смартфони із підтримкою NFC на повноцінний платіжний термінал без потреби у додатковому обладнанні та його технічному обслуговуванні. Власникам Android-смартфонів технологія доступна з 2019 року, а 2023 року можливість налаштувати прийом оплат через мобільний застосунок отримали і користувачі iPhone. Наразі таку опцію у співпраці з Visa пропонують ПриватБанк та monobank.

Якою є динаміка використання функції Tap to Phone в Україні і як вона співвідноситься зі світовими показниками або показниками інших країн регіону?

— За минулий рік глобальні цифри використання Visa Tap to Phone зросли на 200%, і найбільший приріст дали великі ринки — Велика Британія, США та Бразилія. В Україні річне зростання становило близько 48%. Ми приблизно нарівні з іншими ринками регіону Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу: в Азербайджані зафіксовано приріст на 37%, у Сербії — 49%. Вищі темпи продемонстрували лише Казахстан (107%) та Молдова (161%). Але тут слід врахувати, що в Україні Visa Tap to Phone була запущена першою в регіоні, і вже давно й успішно використовується десятками тисяч підприємств. За абсолютною кількістю підключених бізнесів Україна є беззаперечним лідером регіону.

Віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні Тетяна Чорна

Назвіть топ-5 бізнес-сфер, де технологія Visa Tap to Phone найбільше стане в пригоді.

— Ця технологія найбільше підходить для "мобільних" бізнесів, які не прив’язані до конкретної локації. Це, можуть бути служби доставки, вулична торгівля, тимчасові торгові точки або майстри, що надають послуги з виїздом до клієнта — від електриків і сантехніків до перукарів чи репетиторів. Водночас вона стане в нагоді й для стаціонарного бізнесу — наприклад, кав’ярень чи магазинів, — особливо під час відключень електроенергії або для додаткової зручності клієнтів і продавців.

Ваші цілі до кінця 2025 року. Які продукти для МСБ ви плануєте розвивати чи запустити?

— Ми плануємо й надалі розвивати Visa Tap to Phone та розширювати доступність технології на iOS-пристроях, адже попит на легкі в освоєнні рішення для МСБ зростає. Також продовжимо покращувати карткові рішення для бізнесу. Для ефективного управління фінансами ми пропонуємо Visa Business Card — інструмент, спеціально розроблений для потреб малих підприємців, який дозволяє зручно розподіляти корпоративні та особисті витрати, контролювати обороти підприємства та встановлювати ліміти для співробітників.

Окрім цього, у нашому пріоритеті рішення Visa Direct Request to Pay. Воно підходить для різних сценаріїв використання, в тому числі у бізнес-середовищі. Наприклад, дає змогу продавцям без інтернет-магазину надсилати клієнту запит на оплату товару через банківський застосунок, після чого кошти одразу надходять на бізнес-рахунок. Рішення вже ефективно працює в Казахстані, і ми будемо раді представити його і в Україні.

Загалом у фокусі нашої стратегії — впровадження технологічних рішень, що виведуть клієнтський досвід на новий рівень якості та комфорту. Завдяки посиленню безпеки, розвитку біометричної верифікації платежів через Visa Payment Passkey та застосуванню штучного інтелекту на всіх етапах транзакцій ми прагнемо зробити платежі ще швидшими, зручнішими та надійнішими для українських споживачів і підприємців.

Які технології Visa захищають транзакції бізнесу від шахрайства?

— Кібербезпека є ключовим пріоритетом Visa. За останні п’ять років ми інвестували понад 12 мільярдів доларів у технології захисту від шахрайства. Це дозволило запобігти збиткам на суму 122 мільйони доларів у сфері електронної комерції лише за 2024 рік.

Важливим інструментом захисту транзакцій у торгівельній сфері виступає технологія токенізації Visa Token Service, що заміняє дані картки унікальним цифровим ідентифікатором, токеном, роблячи їх непридатними для використання шахраями. Сьогодні Україна — серед лідерів за рівнем проникнення токенізації: цьогоріч 69% транзакцій у фізичних торгових точках були токенізованими.

Наразі ми розвиваємо низку рішень на базі токенізації. Серед них — сервіс Visa Click to Pay, що дозволяє зберігати картку у токенізованому вигляді в захищеному сховищі та оплачувати покупки онлайн в один клік без ручного введення даних. У поєднанні з Click to Pay ефективно працює технологія Visa Payment Passkey, яка замінює одноразові паролі на біометричну автентифікацію для підтвердження платежу — відбиток пальця або розпізнавання обличчя. Це підвищує безпеку та робить оплату ще простішою. В Україні Visa Click to Pay доступний із 2020 року, і коло партнерів активно розширюється, а Payment Passkey ми запустили цьогоріч у співпраці з ГЕРЦ.

Для бізнесу ми також пропонуємо платформу Cybersource — одне з найсучасніших рішень для захисту електронної комерції. Вона використовує алгоритми штучного інтелекту для виявлення підозрілих операцій, допомагає управляти ризиками та зменшувати втрати від шахрайства, водночас забезпечуючи високий рівень обслуговування клієнтів.

У липні стартував хакатон She’s Next. Розкажіть детальніше про цей проєкт. Що він може дати українським підприємницям?

— Це справді унікальна подія — перший міжнародний хакатон для підприємниць у нашому регіоні. Важливо підкреслити, що цей хакатон ніяк не пов’язаний з програмуванням, а передбачає вирішення реальних бізнес-завдань, із якими стикаються підприємства. Учасниці отримають доступ до навчальних вебінарів та менторської підтримки провідних експертів, зможуть підвищити впізнаваність своїх брендів, зокрема й на міжнародному рівні, а також позмагатися за гранти на загальну суму 20 тисяч доларів. Крім того, хакатон відкриває можливість долучитися до спільноти бізнес-лідерок із 17 країн, що потенційно допоможе знайти нові партнерства та вийти на іноземні ринки.

Прийом заявок на участь завершено і зараз проходять вебінари. Кульмінацією хакатону стане масштабний віртуальний відкритий гранд-фінал 3 жовтня, до якого зможуть приєднатися всі бажаючі. Стежте за анонсами на сторінці Visa в Instagram, там будуть всі подробиці. У програмі фіналу — надихаючі виступи та панельні дискусії за участі підприємців, бізнес-лідерів та топ-менеджерів Visa, бізнес-вікторина з призами, презентація проєктів команд перед експертним журі. І, звісно, найочікуваніший момент — оголошення переможців, які отримають гранти на розвиток бізнесу.

Пройшли уже два сезони жіночого бізнес-акселератора "Відважна" за підтримки ініціативи She’s Next Empowered by Visa. Як ви оцінюєте успішність програми? Що ви порадите молодим підприємницям, які хочуть взяти в ній участь?

— Ми отримали численні позитивні відгуки від учасниць, яким програма допомогла зробити значний ривок у бізнесі, давши чітке розуміння наступних кроків. Хтось розпочав власну справу, про яку раніше тільки мріяв, хтось масштабував бізнес, збільшив клієнтську базу чи прибутковість.

З 2 вересня відкрито набір на новий сезон національного візійного жіночого акселератора "Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу", і це ваш шанс приєднатися до понад восьми тисяч українок, які вже здобули цінний досвід та підтримку від проєкту. Дедлайн подання заявок на участь в проєкті — 24 вересня. А цьогорічний фонд фінансової підтримки становитиме 6 мільйонів гривень.

Моя порада підприємницям, які роздумують про участь в акселераторі, — не вагайтеся та подавайте заявку. Можливо, "Відважна" — це саме той поштовх, який вам потрібен, щоб вивести бізнес на новий рівень.